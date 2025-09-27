Toprak Razgatlioglu derrota a Bulega en una emocionante batalla en Aragón

Toprak Razgatlioglu sigue dominado el Mundial de Superbikes. El piloto turco ha sumado su 18º victoria de la temporada, el 13º triunfo consecutivo, en la carrera 1 de la ronda de Aragón y se coloca con 44 de ventaja sobre el 2º, Nicoló Bulega. Esta prueba ha sido emocionante hasta el final, porque los dos contendientes al título han estado luchando hasta la última curva. Álvaro Bautista se cayó cuando iba 5º, Xavi Vierge acabó 9º y Tito Rabat 17º.

Bulega pierde la primera posición en la salida

Tras conseguir la pole con el record de vuelta rápida en Aragón para las Superbikes (1:47,332), el piloto italiano de Ducati perdió dos posiciones en la salida con Toprak y Sam Lowes. Bulega adelantó al británico y se puso segundo con el líder del Mundial primero. Bautista se colocó quinto, Vierge 12º y Tito Rabat 17º tras salir 20º.

Bulega se volvió a poner líder de la carrera después de adelantar a Toprak en la recta trasera. El turco volvió a superar al italiano en la zona del sacacorchos. Toprak, Bulega y Sam Lowes se marcharon a 1 segundo de sus perseguidores, entre ellos Bautista.

La emocionante lucha entre los dos líderes del Mundial

Bulega volvió a ponerse líder, pero Toprak le adelantó antes de la recta más larga del circuito de Aragón. Los dos primeros del Mundial de Superbikes se estaban probando el uno al otro. Además con estas peleas, Petrucci, Bautista y Alex Lowes se estaban acercando a la cabeza. El piloto español se cayó en la curva 15 cuando iba 5º y estaba luchando por la cuarta posición.

Toprak cogió el liderato y lo mantuvo hasta el final de la carrera. Bulega acabó a 30 milésimas del piloto turco, que consiguió su primera victoria en el circuito de Motorland Aragón.

Toprak gana a Bulega y se va hasta los 44 puntos

El piloto turco ha conseguido el triunfo en la emocionante carrera 1 de Aragón. Segundo acabó Nicoló Bulega y Sam Lowes cerró el podio. Cuarto terminó Petrucci y quinto Alex Lowes. Álvaro Bautista se fue al suelo cuando estaba luchando por el cuarto puesto. Noveno fue Xavi Vierge y 17º Tito Rabat.

Después de conseguir su 18º victoria de la temporada en el circuito de Motorland Aragón, Toprak Razgatlioglu (494) aumenta su ventaja en el campeonato a los 44 puntos sobre Nicoló Bulega (450), segundo. Tercero es Danilo Petrucci (273), cuarto Andrea Locatelli (245) y quinto Álvaro Bautista (230). Xavi Vierge (129) esta octavo, Iker Lecuona (90) es 13º, aunque sigue lesionado. Sergio García, que sustituyó en Francia al español de Honda, tiene 6 puntos en el campeonato y es 23º, empatado con Tito Rabat 24º. Mañana domingo a las 11:00 la Superpole Race y a las 14:00 la carrera 2 (horario peninsular español) en el circuito de Aragón.