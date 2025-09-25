Toprak Razgatlioglu busca seguir dominando el Mundial de Superbikes en Aragón

Toprak Razgatlioglu está intratable. El turco consiguió su 12º victoria consecutiva ganando las tres pruebas del circuito de Nevers Magny-Cours, y alcanzó la cifra de los 18 triunfos en la presente temporada. El piloto que competirá en MotoGP en 2026, es líder del Mundial de Superbikes con 469 puntos, 39 más que el segundo, Nicoló Bulega. La próxima parada será el circuito de Aragón (sábado carrera 1 a las 14:00, domingo Superpole Race a las 11:00 y carrera 2 a las 14:00, horario peninsular español), que será la 10º carrera del campeonato.

La 9º prueba del presente Mundial de Superbikes fue complicada para los pilotos españoles. En la carrera 1, Álvaro Bautista y Xavi Vierge se cayeron en la misma curva, Sergio García, en su primer fin de semana en Superbikes acabó 11º y Tito Rabat 14º. Bautista también se fue al suelo en la Superpole Race, con Vierge 9º, García Dols 16º y Rabat 18º. Bautista terminó 4º, Vierge 7º, Sergio García 15º y Rabat se tuvo que retirar por problemas mecánicos en la carrera 2.

La carrera 1 de Aragón de las Superbikes en 2024 fue emocionante con varias luchas por la victoria entre Iannone, Petrucci, Toprak y Gerloff. Bulega tuvo un problema mecánico en la moto en la ‘warm up lap’, y finalmente Andrea Iannone se llevó el triunfo, con el turco 2º y Gerloff 3º. Bautista fue 4º, Iker Lecuona 6º, Xavi Vierge 8º y Tito Rabat se tuvo que retirar.

La Superpole Race también fue una carrera apasionante hasta el final. Toprak Razgatlioglu se enzarzó en una lucha contra Bulega por el liderato de la carrera, mientras Bautista se acercaba por detrás. El español, a base de vueltas rápidas, consiguió adelantar a los dos pilotos y volvió a ganar una carrera después de 161 días.

Álvaro Bautista también se llevó el triunfo en la carrera 2 con más de 3 segundos de distancia sobre Toprak, que acabó 2º. Bulega fue 3º después de una salida mala, ya que bajó hasta la 7º posición. Iker Lecuona terminó 8º, Vierge 10º y Tito Rabat 17º.

Toprak Razgatlioglu quiere seguir líder del Mundial de Superbikes

El campeonato del mundo de Superbikes llega a su 10º prueba de la temporada en el circuito de Aragón, con Toprak Razgatlioglu (469) líder con 39 puntos de ventaja sobre el segundo, Nicoló Bulega (430). Tercero es Petrucci con 260, cuarto Andrea Locatelli con 236 y quinto Álvaro Bautista con 230 puntos. Xavi Vierge tiene 122 puntos y es 8º, Iker Lecuona, que está lesionado, 12º con 90. Sergio García, que no correrá en Aragón, pero que puntuó en las dos carreras largas de Francia en su primer fin de semana en Superbikes, está 23º con 6 puntos, al igual que Tito Rabat (24º).

Después de este fin de semana en el circuito de Aragón, sólo quedarán dos pruebas más para que se termine la temporada 2025 de Superbikes: Estoril del 10 al 12 de octubre y Jerez del 17 al 19 de octubre. Toprak Razgatlioglu está luchando por conseguir su tercer título en Superbikes (2021 y 2024) antes de irse a MotoGP en 2026 con el Prima Pramac Yamaha.