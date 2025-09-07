Toprak domina en Francia y aumenta su ventaja en el campeonato de Superbikes

Toprak Razgatlioglu ha dominado la novena ronda de Superbikes en Francia, ganando las tres carreras, y sigue imparable en el campeonato. Nicoló Bulega ha terminado segundo y Alex Lowes tercero. Álvaro Bautista ha acabado 4º en la última prueba tras caerse en las dos primeras. Xavi Vierge ha terminado 7º, Sergio García 15º, sumando en las dos carreras largas, y Tito Rabat se ha retirado por problemas mecánicos.

Toprak lidera en la salida

El turco comenzó liderando la carrera, con Bulega segundo y Alex Lowes tercero. Jonathan Rea remontó varios posiciones hasta la cuarta, al igual que Bautista, que se colocó 12º. Petrucci batalló con Alex Lowes por la última posición del podio, con el seis veces campeón de Superbikes al acecho. Vierge adelantó dos puestos, séptimo, Sergio García 18º y Tito Rabat 22º.

https://x.com/WorldSBK/status/1964683237063569901

Bautista, en modo remontada, se puso 9º, tras adelantar a Iannone y a Sam Lowes. Por delante, Toprak se fue a más de 1 segundo de Bulega, pero la lucha estaba por el podio, con Alex Lowes, Petrucci y Rea en apenas 5 décimas. Tito Rabat se tuvo que retirar por problemas mecánicos en su moto.

Petrucci 3º y Rea 4º pasaron a Alex Lowes, mientras Bulega subía la distancia con este grupo hasta los 3 segundos. Rea adelantó al italiano y luchó con el piloto de Bimota por el podio. A esta batalla se sumaron Van der Mark, Vierge y Bautista.

Bautista acaricia el podio y Toprak está imbatible

El español adelantó a Petrucci y Vierge en la misma curva para ponerse 6º. El piloto del equipo Honda HRC aprovechó esta acción y superó al italiano. Álvaro Bautista seguía en su modo remontada, tras salir 14º, y rebasó a Rea y Van der Mark. El talaverano fue a por el podio, pero Alex Lowes estaba a 2 segundos y el británico conservó su tercera posición.

Toprak ganó la carrera 3 de Francia con más de 8 segundos de ventaja sobre Bulega, 2º. El turco afirmó tras la prueba: “Estoy feliz. Ayer hicimos un gran trabajo y hoy también era muy importante. Hemos hecho un trabajo increíble”. Por su parte, el italiano explicó que ha sido “un fin de semana muy complicado” y que van a “intentar mejorar para la siguiente carrera y estar más cerca de Toprak”. Bautista acabó 4º, Xavi Vierge 7º, Sergio García 15º y Tito Rabat se tuvo que retirar.

Toprak Razgatlioglu domina el Mundial de Superbikes

El piloto turco ha sumado su 18º victoria de la temporada, el 12º triunfo consecutivo, en la tercera carrera del circuito de Nevers Magny-Cours. Toprak es aún más líder del Mundial de Superbikes con 469 puntos, 39 de ventaja sobre el segundo, Nicoló Bulega (430). Tercero es Petrucci con 260, cuarto Andrea Locatelli con 236 y quinto Álvaro Bautista con 230. Xavi Vierge tiene 122 puntos y es 8º, Iker Lecuona, que está lesionado, 12º con 90. Sergio García, en su primer fin de semana en Superbikes, ha puntuado en dos carreras y es 23º con 6 puntos, al igual que Tito Rabat (24º).