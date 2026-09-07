Toni Vingut vuelve a ser campeón de España 20 años después

Toni Vingut se ha proclamado campeón de España de Quads Todo Terreno después de una última prueba cargada de tensión en Zaragoza. El piloto del Motoclub Eivissa, que llegaba al Cierzo Rally como segundo clasificado de la general, necesitaba una combinación de resultados favorable para superar al líder, Gerard Casanova, y terminó logrando el objetivo.

Vingut empezó el fin de semana con buenas sensaciones al conseguir la segunda posición en el prólogo de diez kilómetros. En la jornada decisiva, con casi 300 kilómetros repartidos en dos tramos cronometrados, el piloto local Aitor Martín fue el más rápido y se adjudicó la victoria, mientras que Vingut terminó segundo y Casanova solo pudo ser quinto. Esa combinación permitió al ibicenco hacerse con el campeonato.

El triunfo tiene además un significado especial para Vingut, que vuelve a proclamarse campeón de España 20 años después de conseguir su primer título nacional.

“Estoy muy contento. Poder seguir ganando cada vez es más difícil. No soy el más rápido, pero sí tengo muy buen ritmo e intento cometer pocos errores para ser más eficiente. Los pilotos jóvenes van muy rápido y me lo paso pipa con ellos”, explicó tras certificar el campeonato.

La carrera no estuvo exenta de dificultades. Vingut llegó a alcanzar los 130 km/h con su quad y, cuando faltaban apenas 15 kilómetros para terminar el primer tramo cronometrado de 167 kilómetros en Los Monegros, reventó una rueda trasera. Ante la proximidad de la meta decidió no detenerse a repararla, bajó el ritmo y completó el tramo pinchado. Una decisión que, según reconoció después, terminó siendo “todo un acierto”.

El Cierzo Rally cerraba un Campeonato de España compuesto por cuatro citas: Guadalajara, Cuenca, Extremadura y Zaragoza. Vingut no pudo participar en la primera prueba porque acababa de ser operado de un brazo, circunstancia que aumentó todavía más el mérito de su remontada en la clasificación.

Noticias relacionadas

El piloto ibicenco apenas tendrá descanso. Su próxima cita llegará los días 11, 12 y 13 de septiembre, cuando disputará con su quad la Baja Aragón, prueba puntuable para la Copa del Mundo de Bajas.