Toni Bou sigue intratable y amplía su liderato en la general

La cuarta cita de la temporada del TrialGP 2026 ha arrancado este sábado en Anglesey (Reino Unido), un escenario inédito para todos los pilotos, situado junto al mar. Toni Bou llegaba como sólido líder de la clasificación general y Gabriel Marcelli ocupando la segunda posición del campeonato. La jornada ha estado marcada por unas condiciones meteorológicas muy exigentes, con la lluvia haciendo acto de presencia a mitad de la primera vuelta y el fuerte viento característico de la zona, factores que han incrementado notablemente la dificultad de unas zonas ya de por sí muy técnicas.

Toni Bou ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo la referencia en TrialGP. El del Repsol Honda HRC ha arrancado la jornada con un gran ritmo, firmando un cero en la primera zona y un único punto de penalización en la segunda antes de enlazar cuatro zonas consecutivas sin errores. Ni siquiera la lluvia, que ha comenzado a caer durante la primera vuelta y ha dejado las zonas mucho más resbaladizas, ha frenado al piloto de la Montesa Cota 4RT, que ha completado el recorrido con 18 puntos de penalización para adjudicarse la victoria y sumar los primeros 20 puntos del día.

Toni Bou, durante la prueba / Repsol Honda

En la ‘Race 2’, Bou ha mantenido el mismo nivel de concentración y regularidad. Aunque la lluvia cesó, el terreno continuó extremadamente delicado y las zonas seguían muy resbaladizas. Lejos de verse afectado, el vigente campeón ha elevado todavía más su rendimiento y ha completado una magnífica segunda pasada con únicamente 12 puntos de penalización. Este resultado le ha permitido conquistar una nueva victoria y aumentar su ventaja al frente del campeonato, donde ya suma 280 puntos.

Marcelli, con dificultades

La jornada ha sido más complicada para Gabriel Marcelli. El piloto gallego ha comenzado la competición mostrando un buen nivel y manteniéndose en la pelea por las posiciones de podio durante buena parte de la primera vuelta. Sin embargo, la llegada de la lluvia ha cambiado por completo las condiciones del recorrido y le ha dificultado encontrar el ritmo en las zonas más técnicas. Finalmente, ha concluido la primera carrera en cuarta posición con 33 puntos de penalización, un resultado que le ha permitido seguir sumando puntos importantes para la clasificación general.

Gabriel Marcelli, durante la competición / Repsol Honda

Ya en la ‘Race 2’, el piloto del Repsol Honda HRC ha intentado revertir la situación desde el primer momento, aunque las complicadas condiciones del terreno no se lo han puesto fácil. Marcelli ha acumulado varias penalizaciones en las primeras zonas, lo que le ha obligado a remar a contracorriente durante el resto del recorrido. En el tramo final ha reaccionado con fuerza y ha mejorado notablemente sus sensaciones en las últimas cuatro zonas, aunque finalmente ha tenido que conformarse con la sexta posición. Con este resultado, el gallego desciende a la tercera posición en la clasificación general a un punto del segundo, Jaime Busto.

Tras esta primera jornada en Anglesey, Toni Bou continúa liderando con autoridad la clasificación general con 280 puntos, mientras que Gabriel Marcelli es tercero. Mañana se disputará el segundo y último día de competición en tierras británicas, donde los pilotos del Repsol Honda HRC volverán a luchar por los mejores resultados en una jornada que, previsiblemente, volverá a estar marcada por unas condiciones especialmente exigentes.