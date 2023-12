Toni Bou renueva con Honda hasta 2027

La relación entre Toni Bou y Honda comenzó en 2007. Desde entonces ha transcurrido diecisiete años que han dado muchos éxitos tanto para la marca japonesa como para el piloto, que se ha convertido en el más laureado del mundo del Trial con 34 títulos. Ahora el de Piera ha sellado la extensión del contrato con la marca japonesa hasta 2027, un acuerdo con el que alcanzarán más de dos décadas de alianza y éxitos sin precedentes.

Durante estos diecisiete años en el Repsol Honda Team, Toni Bou ha cosechado un palmarés impresionante con 17 títulos en la disciplina bajo techo y 17 al aire libre. Con un total de 221 victorias y 291 podios entre ambos campeonatos mundiales, tanto Bou como el Repsol Honda Team están motivados para seguir incrementando estas increíbles cifras en las próximas temporadas.

"Estoy super agradecido al equipo por confiar en mí cuatro años más. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera deportiva con el Repsol Honda y ese es el objetivo. Estoy contento de seguir hasta 2027 con la que considero mi familia, con el equipo con el que he conseguido todos mis títulos mundiales. Tengo ganas de continuar en la misma línea, dar siempre el cien por cien en casa competición y luchar por conseguir el máximo en lo que me queda de carrera deportiva", afirma Bou, de 37 años.

"Hasta ahora he logrado más de lo que nunca podría haber soñado y vamos a por más", advierte.

El pasado 4 de noviembre, el piloto del equipo Repsol Honda conquistó su última corona hasta el momento en el X-Trial de Madrid. Desde Repsol se le hizo un seguimiento desde el inicio de su viaje a la capital española, recopilando así momentos íntimos, de tensión, de equipo, de risas y de concentración que finalizan en la consecución de su 34º título mundial de Trial.

Koji Watanabe, presidente de HRC, subraya que "es muy difícil ganar un campeonato y gracias a su gran talento, fuerte determinación y fortaleza mental, física y técnica Toni ha conseguido conquistar 34 títulos. Seguiremos apoyándole en todos los aspectos, incluyendo el desarrollo de la moto y la gestión del equipo, para que pueda seguir ampliando su palmarés histórico".