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Trial

Toni Bou, a por un récord Guinness

El rey del Trial afrontará el reto el próximo miércoles 3 de junio, en la rotonda que lleva su nombre en su localidad natal de Piera

Toni Bou, en acción

Toni Bou, en acción / Pep Segales

SPORT.es

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El próximo miércoles 3 de junio Toni Bou, intentará registrar un récord Guinness en Piera, su localidad natal. El piloto del equipo Repsol Honda HRC, 39 veces campeón del mundo de trial y considerado el mejor de la historia en su especialidad, seguirá dando espectáculo fuera de la competición habitual.

Bou afrontará este nuevo desafío en un escenario cargado de simbolismo: la rotonda que lleva su nombre en Piera, donde se ubica la estatua dedicada al piloto y que se ha convertido en uno de los puntos más representativos de su vínculo con el municipio.

Bou, que ya cuenta con dos récords reconocidos por Guinness World Records, buscará sumar una nueva hazaña a una trayectoria deportiva única, marcada por la excelencia, la superación y un palmarés sin precedentes en la historia del motociclismo.

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El acto contará con la presencia de un juez oficial de Guinness World Records, así como de medios de comunicación, vecinos, aficionados y representantes institucionales, que acompañarán al piloto en este nuevo reto.

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