Toni Bou, a un paso de hacer historia con su 40º título mundial

Toni Bou tiene, este fin de semana, una cita para la historia. El piloto del Repsol Honda HRC afronta en Zelhem (Países Bajos) la penúltima ronda de la temporada con su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo y conquistar un histórico 40º título, una cifra inédita en el deporte de las dos ruedas... y en el deporte en general. Nadie nunca, jamás, ha cosechado tantos títulos mundiales como el catalán.

Bou llega a la cita neerlandesa como líder destacado de la clasificación general y después de liderar toda la temporada, ganando todas las citas disputadas hasta la fecha. Su último paso por Cahors (Francia) se saldó con un nuevo pleno de victorias que volvió a demostrar el dominio del piloto catalán, que afronta ahora el reto de cerrar el campeonato antes de la última prueba, prevista en Pobladura de las Regueras (León) el fin de semana del 18 al 20 de septiembre.

El objetivo en Zelhem será claro: mantener la regularidad que le ha llevado hasta lo más alto y evitar cualquier error que pueda retrasar la celebración de un título. Para proclamarse campeón matemáticamente, Bou deberá terminar la ronda con más de 80 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, ya que esa será la cantidad de puntos que quedará en juego en la última cita del campeonato.

A sus espaldas, Gabriel Marcelli ocupa la segunda posición de la general con 263 puntos, a 97 del líder, y Jaime Busto es tercero, separado del piloto gallego por ocho puntos. Con la lucha por el subcampeonato todavía abierta, el rendimiento de ambos también será relevante para la clasificación, pero todas las miradas estarán puestas en Bou.

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Zelhem se presenta así como mucho más que una penúltima cita del calendario: puede convertirse en el escenario en el que Toni Bou conquiste su 40º Mundial y vuelva a elevar, una vez más, el listón de la historia del motociclismo.