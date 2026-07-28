Toni Bou lleva toda su energía a Parque Warner

Toni Bou, piloto del equipo Repsol Honda HRC y 39 veces campeón del mundo de trial, se ha convertido en el nuevo superhéroe de Parque Warner Madrid. El piloto español ha protagonizado un espectacular vídeo en el que exhibe su inigualable dominio de la moto en un escenario único, recorriendo algunos de los espacios más emblemáticos del parque para devolver la energía tras el sabotaje de dos de los villanos más conocidos del universo DC: Joker y Harley Quinn.

En esta producción, Bou asume el papel de héroe encargado de recuperar el funcionamiento del parque después de que los villanos interrumpan su suministro energético. A través de una exhibición llena de precisión, equilibrio y control, el piloto demuestra una vez más por qué es una de las grandes leyendas del motociclismo mundial, superando obstáculos y recorriendo el parque con la misma técnica que le ha llevado a conquistar 39 títulos mundiales.

La acción se enmarca en la alianza entre Repsol y Parque Warner Madrid, por la que la compañía multienergética cubre todo el suministro energético del parque con electricidad y gas natural con garantías de origen, así como con combustibles 100% renovables. Este acuerdo permite que las principales experiencias de entretenimiento del parque funcionen con soluciones energéticas basadas en la innovación y que refuerza el compromiso de ambas compañías en la descarbonización de su actividad.

Toni Bou en el Parque Warner de Madrid / Repsol Media

Entre estas experiencias se encuentra el nuevo espectáculo “DC Super-Villains Stunt Show”, estrenado el pasado 1 de julio en Parque Warner Madrid y que cuenta con funciones diarias para los visitantes. Toni Bou fue el padrino de lujo del preshow de presentación ante medios de comunicación e invitados, donde volvió a demostrar su talento sobre la moto en un entorno diferente al de la competición.