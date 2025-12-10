Toni Bou llega líder a la última prueba del año en Italia

El Mundial de X-Trial afronta este fin de semana su última prueba del año con una doble cita en Ponte di Legno (Italia), localidad que debutará por primera vez como sede del campeonato. Toni Bou lidera la clasificación general con 55 puntos, y su compañeroen el Repsol Honda, Gabriel Marcelli, es tercero con 42 puntos.

Con dos victorias consecutivas y una segunda posición, Toni Bou llega como líder indiscutible de la clasificación con 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor directo. Aunque el del Repsol Honda ya había realizado exhibiciones en Ponte di Legno, será su primera participación en una prueba mundialista en la localidad. El objetivo de este fin de semana será firmar una doble victoria que consolide su liderato antes del parón navideño.

"Después de un gran inicio de temporada, con dos victorias y un segundo puesto, esta cita doble será especialmente importante porque hay muchos puntos en juego. Tendremos que mantener la concentración al máximo durante ambas jornadas, ya que no habrá margen para errores. En las primeras pruebas he cuidado mucho el físico porque no empecé al cien por cien, pero esta será una carrera que me llevará al límite y quiero comprobar exactamente dónde estamos. Estoy muy satisfecho con cómo está yendo todo pese a mi estado físico, así que lograr un buen resultado será clave para irnos al parón con un buen margen de puntos", señala Bou, que este año va a por la que sería su 40ª corona mundial si se consagra en las dos modalidades, indoor y al aire libre.

Por su parte, Gabriel Marcelli llega a la localidad italiana tercero en la general con 42 puntos tras lograr tres podios consecutivos en lo que llevamos de temporada 2026. El piloto de la Montesa Cota 4RT, buscará en la doble cita de este fin de semana subirse a lo más alto del podio por primera vez en la disciplina bajo techo y recuperar la segunda posición en el campeonato que perdió en la última prueba en favor de su rival directo, Jaime Busto.

Los pilotos del Repsol Honda HRC llegan a las dos últimas pruebas del 2025 en lo alto de la clasificación general y con el objetivo de continuar en la misma línea de resultados. La acción dará comienzo en el Palasport a las 20:00 horas.