Toni Bou, indestructible pese a su lesión: "El cuerpo y la mente son increíbles”

Una vez alguien preguntó a Marc Márquez, siete veces campeón del mundo de MotoGP, a quién consideraba digno de sentarse en la mesa de los deportistas más grandes de la historia de nuestro país. No dudó en señalar que uno de ellos debía ser Toni Bou. El piloto de Piera (Barcelona), es el más laureado de la historia del Trial, con un total de 38 títulos mundiales a sus 39 años. Lejos de pensar en una retirada, Toni sigue con la misma ambición que demostró tras lograr su primer título en 2007, durante su primera temporada como piloto oficial Montesa.

Desde entonces no ha parado de arrasar y dominar año tras año. Incluso lo está haciendo este curso, tras enfrentarse al final de la temporada pasada a una de sus lesiones más graves, una rotura en el tendón del hombro derecho. Pero, a pesar de no haber pasado por quirófano y seguir arrastrando molestias, ha logrado plantarse en la séptima cita de la temporada, el INVERSUS Trial Indoor de Barcelona, con 34 puntos de ventaja sobre su inmediato riaval, su compañero Gabriel Marcelli.

Nada puede parar al catalán, que atendió a SPORT en la previa de la cita en la ciudad condal y aseguró estar "mucho mejor de lo que pensaba". "No he tiempo de operarme. De recuperación hay mínimo dos meses y medio, a poder seis meses, así que no he tenido tiempo", explicaba, recordando que la última cita en outdoor tuvo lugar el fin de semana del 20-21 de septiembre de 2025, mientras que la primera cita del calendario de X-Trial de 2026 empezaba en Andorra el 4 de octubre.

Un plazo de tiempo muy corto si su objetivo era estar a punto para el campeonato en interiores. "Estoy muy contento de cómo ha reaccionado el cuerpo. Al final tengo la experiencia de que son dos tendones rotos, pero uno está roto de hace 10 años, y sé que pude salir de eso. Como deportista quería intentarlo", revelaba en su charla con SPORT.

Creo que la experiencia me ha enseñado que cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible volver. Pero eso me hace intentarlo. Toni Bou — Piloto de Trial para el Repsol Honda HRC

A nivel emocional, el piloto barcelonés asegura que, aunque lo parezca debido a los resultados, no es fácil convivir con el dolor. "Es muy difícil, sobre todo en la previa, cómo te preparas. Creo que la experiencia me ha enseñado que, primero, cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible. Pero eso me hace intentarlo. El cuerpo humano, la mente, es increíble", explicaba. "Y después, a la hora de competir, hay que tener muy claro qué puedes hacer y qué no y elegir muy bien estas decisiones. Eso te hace ser competitivo al día de la carrera", admite.

El apretado calendario de los dos campeonatos de trial, el 'indoor' y el 'outdoor', imposibilita que los pilotos puedan descansar y preparar una temporada como sería necesario. "Hay que entender que competimos dos campeonatos, somos profesionales, sabemos que tenemos que estar al 100% todo el año y el calendario hace que sea imposible. Nos hemos negado a volver a empezar en octubre, todo deporte necesita un par de meses para hacer una pretemporada, para físicamente y mentalmente volver a empezar. Dos meses también se necesitan para evolucionar la moto, así que esperamos conseguirlo, porque este año ha sido una locura", confesaba Bou.

El primer 'match ball', a la vista

En la siguiente cita, en Chalon sur Saône (Francia), tiene el primer 'match ball' dependiendo de como se desempeñe el fin de semana. "Lo afronto un poco más conservador de lo que siempre he sido, ¿no? Porque, por lo que sea Barcelona, al final es muy importante, lo puedo ganar muchas veces, pero lo que importa es el campeonato. Entonces, ahora lo que no puedo hacer es hacerme más daño en el hombro, así que, si tengo que tomar alguna decisión conservadora, la tomaré. Lo importante es el campeonato", explicaba a SPORT.

Por el momento, Barcelona, 'La Catedral', por delante. Allí acumula 18 victorias en 20 participaciones. "Es una carrera muy especial para mí. Por muchas veces que compita, o gane, no dejará de serlo. Así que, quiero disfrutar del fin de semana", se sinceraba. Se trata de un escenario imponente, porque "el Palau es enorme, porque está la gente de casa, los amigos, la gente cercana y un público súper entendido". "Todo eso hace que sea una carrera muy especial, la carrera que tiene más historia", terminaba diciendo.