Toni Bou, imbatible en Madrid

Toni Bou, 19 veces campeón del mundo de X-Trial, también dominó este sábado con autoridad en Madrid en la segunda cita de la temporada, al imponerse con su Montesa en las tres rondas disputadas en el Madrid Arena, donde su compañero del equipo Repsol Honda, Gabriel Marcelli fue segundo, y Jaime Busto (GasGas), repitieron el podio de la prueba inaugural disputada en Andorra.

Al igual que ocurrió en el Principado, donde se impuso a pesar de su lesión en el hombro, el catalán demostró en la segunda cita del calendario que no tiene rival en X-Trial. Acabó la Q1 con un solo punto por los tres de sus principales rivales, que también rayaron a gran altura.

Bou, Marcelli y Busto, en el podio de Madrid / EFE

Bou también se impuso en la Superpole, con tres segundos de ventaja sobre Busto, y en la final contó con la ventaja de salir en último lugar, lo que le permitió controlar la prueba con tan solo dos puntos en su marcador por los ocho de Marcelli y los 14 de Busto, lo que le dio el triunfo y le consolida en lo más alto de la clasificación del Mundial.

Marcelli, a punto de ganar

Marcelli tuvo opciones matemáticas de ganar hasta la zona final, donde llegó con seis puntos de penalización frente a los dos de Bou, pero sumó dos más para terminar segundo, una posición que ya tenía asegurada para entonces, ya que los cinco puntos de ambos habían dejado a Busto lejos de la lucha por la victoria.

Tras su triunfo, Bou se mostró "supercontento" por cómo han ido las cosas. "Después de Andorra hemos trabajado, hemos mejorado mucho aunque aún queda mucho por mejorar", explicó. "Carreras así, con tan pocos puntos y con un pilotaje tan bueno, sintiéndome tan bien hasta el final hacen que sea superpositivo y me voy muy contento a casa", añadió el piloto catalán.

"Fue un X-Trial perfecto para mí porque piloté a un gran nivel y todo salió a la perfección, como lo demuestran los únicos dos puntos de penalización en la final. He trabajado duro desde la primera ronda de la temporada con mi equipo, y mi hombro lesionado me ha causado menos molestias, solo algún dolor ocasional", resumió Bou, que lidera la clasificación provisional del Mundial con 40 puntos, seguido de Marcelli con 30 y Busto con 24.

La tercera ronda de la temporada se celebrará en la Isla de la Reunión (Saint Denis) el 8 de noviembre.