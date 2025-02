Toni Bou gana en Barcelona y afianza el liderato

Barcelona ha sido testigo este fin de semana de la mejor actuación de los pilotos del Repsol Honda HRC en lo que llevamos de la temporada 2025. En su 48ª edición, el Palau Sant Jordi asistió a nueva victoria de Toni Bou, que suma un total de dieciocho en la ‘catedral’ del trial en 20 participaciones. Su compañero, Gabriel Marcelli, subió al tercer escalón del podio por segunda vez esta temporada.

Este domingo, Bou buscaba su decimoctava victoria en la capital catalana y no ha defraudó al público local. Desde la primera vuelta, el piloto de la Montesa Cota 4RT se puso en cabeza de la clasificación tras sumar un único punto de penalización en la zona tres. Con este resultado, el de Piera se clasificó directamente para disputar la final junto a su compañero Gabriel Marcelli y Benoit Bincaz. En ella, Toni mantuvo el mismo nivel y, tras completar las seis zonas de acción, subió a lo más alto del podio por sexta vez consecutiva en el Palau Sant Jordi.

También fue un gran día para Gabriel Marcelli. En la primera vuelta, el del Repsol Honda HRC ha sumado un único punto de penalización en la tercera zona que lo llevó directo a la final. A pesar de que el gallego no logró mantener el ritmo de su compañero en las zonas decisivas, sí realizó un gran desenlace para quedarse muy cerca de la plata en la última zona, por lo que tuvo que conformarse con la tercera posición.

Después de la cuarta ronda del Mundial de X-Trial, Toni Bou, con 75 puntos, aumenta su distancia en la general. “Barcelona siempre es muy especial y estoy muy contento con la victoria. Teníamos un extra de presión al ser la carrera de ‘casa’ y la primera vuelta ha estado muy ajustada, pero me he notado fuerte desde el principio cometiendo tan solo un error en la zona tres. Tras disputar la ‘Superpole’, me ha tocado abrir zonas en la final, pero hemos sabido recuperar y, a partir de la zona dos, hemos estado muy consistentes. Ha sido una carrera muy buena y son puntos muy positivos para el campeonato”, analizó Bou. El próximo reto al que se enfrentará será el 8 de febrero en Stavanger (Noruega).

X-Trial Barcelona

1. Toni Bou (Repsol Honda ) 7 puntos

2. Adam Raga (Sherco Factory ) 20

3. Gabriel Marcelli (Repsol Honda) 21

4-. Benoit Bincaz (Sherco Factory) 26

5. Aniol Gelabert (TRRS Factory )

Así va el Mundial después de 4 pruebas:

1. Toni Bou (ESP) 75 puntos

2. Jaime Busto (ESP) 52

3. Adam Raga (ESP) 48

4. Gabriel Marcelli (ESP) 36

5. Benoit Bincaz (FRA) 33