Toni Bou firma un nuevo doblete en Zelhem y acaricia su 40º título mundial

La primera jornada de competición en Zelhem (Países Bajos) ha comenzado con unas condiciones diferentes a las esperadas después de la lluvia del día anterior. Toni Bou llegaba con opciones matemáticas de proclamarse campeón, aunque la gran cantidad de puntos todavía en juego hacía muy complicado conseguirlo este sábado. El piloto de Piera ha respondido con dos nuevas victorias que le dejan a un paso del título, mientras que Gabriel Marcelli ha finalizado cuarto en la clasificación combinada.

Toni Bou ha vuelto a mostrarse intratable desde el inicio. En la primera vuelta, el vigente campeón ha afrontado el recorrido con la máxima concentración y apenas ha cometido errores. Bou ha completado el recorrido con 9 puntos de penalización, frente a los 17 del segundo clasificado, logrando una nueva victoria y ampliando su ventaja al frente del campeonato. En la ‘Super Pole’, el piloto de la Montesa Cota 4RT ha vuelto a ser el más rápido, consiguiendo así la posición de salida de privilegio para la segunda carrera.

Con el conocimiento adquirido durante la primera pasada, sus rivales han aumentado el ritmo y han reducido las diferencias en la segunda ronda, pero Bou ha vuelto a responder mostrando una enorme superioridad. El del Repsol Honda HRC se ha mantenido intratable hasta el final para sumar su segunda victoria del día y prolongar una estadística excepcional: desde que comenzó la temporada 2026, todas las carreras disputadas han terminado con victoria para el piloto catalán.

"Esta temporada están saliendo las cosas muy bien. En la primera vuelta hemos sido muy regulares, con muy pocos errores, así que hemos conseguido una gran victoria. En la segunda pasada, ha sido más trabajada ya que he empezado con algún fallo, pero aun así nos han salido las cosas. Sabíamos que al secarse sería difícil marcar la diferencia, así que súper contento con la doble victoria. Mañana intentaremos ir paso a paso, pero ahora lo más importante es no hacerse daño y no cometer errores para ganar el título. Los nervios jugarán un papel importante, pero intentaremos conseguirlo y que sea un día especial", ha explicado Bou.

Gabriel Marcelli también ha comenzado la jornada con buenas sensaciones. El gallego ha encadenado varias zonas sin penalización durante la primera parte del recorrido y se ha mantenido en la lucha por las posiciones de podio. Sin embargo, dos errores importantes en las zonas 9 y 10 le han hecho perder terreno y finalmente ha terminado la primera carrera en cuarta posición.

"Las sensaciones encima de la moto han sido buenas, me notaba fuerte y que sentía que podía hacer una buena carrera. Simplemente las cosas no han salido bien. He tenido un poco de mala suerte. Ha habido zonas perfectas, pero en otras no han terminado de salir las cosas. Así que estoy decepcionado. Creo que he pilotado a buen nivel, pero no se ha visto reflejado en el resultado final. Mañana habrá que apretar un poco más, aprender de los errores y mejorar", ha valorado Marcelli

En la 'Race 2', el del Repsol Honda HRC ha dado un paso adelante desde el inicio y ha llegado a liderar la clasificación después de completar las seis primeras zonas. A pesar de las buenas sensaciones mostradas durante la primera mitad del recorrido, Marcelli no ha terminado de encontrarse cómodo en las últimas zonas y algunos errores le han hecho perder posiciones. Finalmente, ha terminado cuarto, empatado a puntos con Jaime Busto, tercero. Con este resultado, el gallego también ha ocupado la cuarta posición en la clasificación combinada, quedándose a las puertas del podio.

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