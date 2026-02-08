Toni Bou no falla en Barcelona y acaricia el título del Mundial de Trial

El 38 veces campeón del mundo de trial, Toni Bou, acaricia el Mundial de Trial en pista cubierta tras su decimonoveno triunfo en 21 participaciones en Barcelona, en un Palau Sant Jordi que también vibró con Berta Abellán, que repitió título en el 'Women’s Trophy'.

En la séptima prueba del Mundial, el piloto catalán del Montesa Repsol, que había ganado cinco de las seis anteriores, dio un paso más hacia un nuevo título mundial en su escenario favorito.

Con 135 puntos en la clasificación, Bou aventaja en 42 puntos a Gabriel Marcelli (93) y en 46 a Jaime Busto (89), por lo que podría proclamarse campeón en la próxima cita en Francia, incluso con 60 puntos aún en juego.

Precisamente, Busto (Gas Gas) apretó la lucha por la segunda plaza al acabar segundo y superar el mal recuerdo del año pasado, cuando no pisó el podio, mientras que el gallego Marcelli (Montesa) repitió su tercer puesto del año anterior.

La jornada comenzó con el joven catalán Arnau Farré, que aspiraba a entrar en la final, pero los nervios le jugaron una mala pasada y una caída en la última zona acabó con sus opciones. Finalmente, el británico Harry Hemingway logró el pase a la final, disputada en siete rondas junto a los tres mejores del Mundial, Toni Bou, Gabriel Marcelli y Jaime Busto.

Bou no falla

En la primera ronda de la final, Marcelli firmó un tiempo de 2:41.5, mientras que Busto cometió un error al apoyar un pie en la última zona. A pesar de sumar 20 segundos de penalización, Busto mejoró el tiempo y se colocó primero con 2:16.0. Llegó el favorito, Toni Bou, y no defraudó. Ni dos tendones rotos en un hombro frenaron al piloto de Piera, que registró un tiempo de 1:24.8 sin penalizaciones en su primera ronda.

La primera zona se complicó para sus rivales: Busto, Marcelli y Hemingway no lograron superar el pedal metálico, mientras que Bou lo superó con maestría, completando el recorrido sin errores y levantando los aplausos del Palau Sant Jordi.

Aunque Bou acumuló 12 puntos de penalización por un desliz en el último 'container' de la segunda ronda y un pequeño error en la quinta, el resto de la final fue un recital de control y precisión, asegurando su decimonoveno triunfo en la capital catalana, donde no pierde desde 2007.

La presión llevó a sus rivales a arriesgar más, lo que les costó errores decisivos. Con el título de Bou decidido, la lucha se centró en la segunda posición. Busto se adjudicó el segundo puesto por un punto de diferencia sobre Marcelli, tras una última ronda sin fallos.

Abellán se corona

En el 'Women’s Trophy', la catalana Berta Abellán (Scorpa) cumplió los pronósticos y se proclamó campeona en Barcelona por tercera edición consecutiva, igualando el récord de triunfos en el Palau Sant Jordi de la británica Emma Bristow.

La egarense dominó la final de la única prueba femenina del circuito, superando momentos críticos y salvando caídas en las zonas más complicadas, mientras que la italiana Sofia Rabino fue segunda y la checa Denisa Pechackova cerró el podio.