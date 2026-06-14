Toni Bou, de doblete en doblete, vuelve a ganar en Andorra

Toni Bou, piloto del Repsol Honda HRC, sobresalió otra vez, en el Campeonato del Mundo de Trial al Aire Libre que culminó en Andorra, en Sant Julia de Loria que le asienta en lo alto de la clasificación general después de dos pruebas disputadas.

El piloto de Piera, de 39 años, se encamina a su cuadragésimo título mundial después de imponerse en Motegi (Japón) y también en Sant Julià de Lòria (Principado de Andorra) y acumular ya 160 puntos, con un pleno de 40 en cada una de las cuatro pruebas.

Un dominio absoluto de Bou en un territorio que conoce a la perfección y donde ha establecido su lugar de residencia desde el 2015. La siguiente prueba será en Italia (Camerino), del 19 al 21 de junio.

Doblete del Repsol Honda HRC

El segundo volvió a ser su compañero de equipo Gabriel Marcelli. El gallego, nacido en El Rosal (Pontevedra) y que también reside en Andorra, finalizó segundo y el Repsol Honda HRC sumó su segundo doblete consecutivo después del primer y segundo lugar de Toni Bou y Gabriel Marcelli, respectivamente, en la primera jornada.

Está vez, Gabriel Marcelli sumó 34 puntos con 16 pies en la primera vuelta y con 17 en la segunda. Muy lejos de Toni Bou, pero nuevamente, él que más se le acercó. Tanto es así que se situa segundo de la general con 124 puntos después de desbancar a un poco acertado Jaime Busto en el Principado.

El piloto de Górliz, tercero en la jornada del sábado, finalizó sexto sumando 20 puntos con 22 pies en la primera vuelta y 40 en la segunda. Esto mismo le hizo bajar de la segunda posición de la general hasta la tercera con 110 puntos.

El tercero, domingo, en Sant Julià de Lòria fue el británico Jack Peace. El de Sherco sumó 26 puntos con 18 pies la primera vuelta y 30 la segunda. El piloto de Scarborough consiguió cerrar su participación en el Principado con un podio después de ser séptimo por dos veces en Motegi y quinto en la jornada del sábado en Andorra.