Toni Bou defiende el liderato en Italia

El Mundial de TrialGP 2026 afronta este fin de semana su tercera ronda de la temporada en Camerino, Italia, un escenario que regresa al calendario mundialista. Será la primera vez que Toni Bou y Gabriel Marcelli compitan en esta sede con el Repsol Honda HRC, que llega a la cita italiana en un gran momento después de haber firmado dos dobletes consecutivos en las dos primeras pruebas del campeonato. Bou se mantiene al frente de la clasificación general, mientras que Marcelli ocupa actualmente la segunda posición.

Toni Bou aterriza en Italia en un gran momento de forma. El piloto del Repsol Honda HRC suma ocho victorias de ocho posibles en las dos primeras rondas del campeonato y lidera la clasificación con 160 puntos, 34 más que su compañero de equipo y principal perseguidor, Gabriel Marcelli. Italia es una de las pruebas con más tradición del calendario y un escenario que Bou conoce a la perfección después de muchos años compitiendo allí. El objetivo del piloto de la Montesa Cota 4RT será mantener la línea mostrada hasta ahora y luchar por dos nuevas victorias en un fin de semana que se prevé exigente por la igualdad y el nivel de sus rivales.

En cuanto a Gabriel Marcelli llega a la tercera cita del año en un gran estado de forma. El gallego ha conseguido darle la vuelta a la situación después de un complicado inicio de temporada en Japón. Gracias a sus buenos resultados en la prueba andorrana, el piloto del Repsol Honda HRC ha escalado hasta la segunda plaza de la general y afronta Italia con el claro objetivo de mantener esta dinámica positiva y luchar por su primera victoria del año. Además, cuenta con una ventaja de 14 puntos en el campeonato sobre Jaime Busto, tercer clasificado, que le permite afrontar la cita con confianza.

La actividad arrancará el viernes con las verificaciones técnicas y administrativas, la visita a las zonas y la disputa del Super Test, que decidirá el orden de salida para la jornada del sábado. La competición se desarrollará durante el sábado y el domingo, dos intensas jornadas en las que los pilotos del Repsol Honda HRC buscarán consolidar su liderato en el campeonato y defender las dos primeras posiciones de la clasificación general.

Toni Bou señala que "El campeonato ha comenzado mejor de lo que esperaba sobre todo a nivel físico. El último fin de semana me he sentido muy cómodo, pero buscaremos seguir la misma dinámica para lograr los máximos puntos posibles de cara al campeonato. Italia siempre es una carrera que me encanta, es un terreno nuevo por lo que veremos qué nos encontramos. Con el nuevo reglamento la clave es la regularidad así que lucharemos por mantenernos en las primeras posiciones y lograr la victoria”.

Y Marcelli apunta que "No creo que en Andorra haya hecho nada distinto. Creo que en Japón entre el inicio de campeonato y el cambio de reglamento me pudieron los nervios y la presión. Después de este fin de semana me veo más cerca de luchar por la victoria, así que evidentemente ese es el objetivo, aunque sabemos que no será fácil. Italia puede ser la oportunidad de lograr el primer triunfo del año”.