Toni Bou se cubre de oro por su 39º título

Toni Bou amplió su ya nutrido palmarés la semana pasada tras imponerse en la cita de Chalon-sur-Saône. El piloto catalán se coronó Campeón del Mundo de X-Trial indoor por vigésima vez ganando en la ronda francesa al sumar solo 12 puntos ante los 16 de su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, que fue segundo, y los 21 de Harry Hemingway, que cerró el podio.

Este título supuso para Bou el 39º en el total de su carrera en el Mundial de Trial, sumando los títulos en categoría indoor y outdoor. Para el de Piera era su victoria número 98 en las 128 carreras disputadas en la modalidad indoor desde 2007. Una cifra a la que se suman un total de 116 podios que han convertido al piloto de Repsol en el mayor referente del Trial a nivel internacional.

En reconocimiento a su carrera, la marca Hebo que viste a Toni Bou desde sus inicios, ha creado un diseño especial del casco para galardonar al campeón por su 39º título. "Nuestra relación con Toni comenzó en 2006, cuando apostamos por un joven piloto que ya apuntaba a marcar una época en el trial. Con el paso de los años, aquella apuesta se ha convertido en una de las colaboraciones más sólidas y duraderas del motociclismo", explican desde la marca en un comunicado.

"Para celebrar este nuevo título, en Hebo hemos querido rendir homenaje a Toni Bou con un casco especial conmemorativo, diseñado con el dorado característico de los campeones e incorporando elementos gráficos que reflejan su trayectoria y personalidad", apuntan.

El nuevo casco diseñado especialmente por el nuevo título mundial presenta un fondo negro en el que destacan las decoraciones en tonos dorados. En la parte trasera, en letras grandes, se enmarca la palaba 'World Champion' (campeón del mundo), junto a su logo; mientras que en la parte de arriba reina el número 20, la cantidad de veces que se ha impuesto Bou en categoría indoor.

Mucho curso por delante

Tras conquistar el campeonato, Bou tiene todavía dos pruebas por delante para que finalice la temporada indoor, el X-Trial de Lisboa (12 de abril) y el X-Trial de Tarragona (18 de abril). Antes, Bou participará en el X-Trial FIM de las Naciones formando el equipo español junto a Gabriel Marcelli. La cita se celebrará en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla en su regreso a España desde que se disputara en Badajoz en 2008.

Finalizada la temporada indoor, dará comienzo el campeonato al aire libre donde el de Piera puede poner números redondos a su palmarés conquistando su corona número 40.