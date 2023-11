Toni Bou cierra la temporada con una nueva victoria después de su 34º título mundial

El español Toni Bou cerró la temporada con una nueva victoria en Vendée (Francia), donde el Mundial de X-Trial cerró la temporada 2023 Bou ha aumentando esta temporada su amplio palmarés con un total de 78 victorias bajo techo, 93 podios y 17 mundiales

El español Toni Bou (Montesa Honda), que hace una semana se proclamó en Madrid campeón del mundo de trial por trigésimo cuarta vez, cerró la temporada con una nueva victoria en Vendée (Francia), donde el Mundial de X-Trial cerró la temporada 2023.

Bou se ha llevado 6 triunfos en 7 pruebas disputadas este año en la disciplina bajo techo y su compañero de equipo, el también español Gabriel Marcelli, fue segundo en la cita francesa y terminó tercero en la general de lmundial.

El campeón del mundo lideró la última prueba desde la primera vuelta, con solo dos puntos de penalización, y conservó el liderato en la segunda, en la que Marcelli sumó 17 puntos de penalización.

Bou y Marcelli lucharon por la victoria junto al también piloto español Jaime Busto (Gas Gas Factory), pero la experiencia del primero le valió para hacerse con ella después de cometer un único fallo, mientras su compañero de equipo incurrió en algunos errores y tuvo tres puntos de penalización.

"La carrera era distinta, sin apenas presión, aunque Gabri y Jaime me han puesto las cosas muy difíciles en la final donde me he llevado la victoria. Estoy muy orgulloso de la regularidad mostrada durante toda la temporada. Hemos conseguido muchísimas victorias y hemos estado siempre delante, así que muy agradecido a mi equipo por su trabajo", afirmó Bou.

El equipo Repsol Honda recordó que Bou ha aumentando esta temporada su amplio palmarés con un total de 78 victorias bajo techo, 93 podios y 17 mundiales.

Marcelli cierra el año con la tercera posición en el campeonato, detrás de Jaime Busto, y un total de 5 podios en 7 citas disputadas en el Mundial de X-Trial.