Toni Bou se bate a sí mismo: Nuevo récord Guinness en Piera

Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial, se batió a sí mismo estableciendo un nuevo récord Guinness con su pueblo natal, Piera, como escenario.

En la rotonda que lleva su nombre, a la entrada de Piera, y con sus vecinos animando, el catalán buscó batirse a sí mismo. El reto no era fácil: saltar de un bidón a otro con solo la rueda trasera de su moto en contacto con los mismos. La marca que había establecido Guinness para este nuevo récord que nunca antes había intentado nadie era de 36.

A la segunda

Todo estaba dispuesto en la rotonda. Un total de 48 barriles de los que se utilizan para guardar la gasolina con el logo de Repsol, separados entre uno y otro exactamente por 1,35 metros y soldados entre sí para evitar riesgos innecesarios. En total, cuatro intentos para intentar batir ese récord de 36 bidones saltados bajo la atenta mirada de la inspectora del Récord Guinness, Anouk de Timary.

"Me imaginaba que por el desnivel sería complicado pero ayer estuvimos probando y es un poco más difícil de lo que esperaba pero me gustan los restos y aquí, delante de mi gente, lo vamos a intentar", explicaba el piloto antes de afrontar el reto.

Toni Bou, en la rotonda que lleva su nombre en Piera / Repsol Media

Los vecinos no faltaron a su cita y junto a las autoridades esperaron expectantes el inicio del reto. "Es un orgullo poder tener una persona como Toni Bou, un referente a nivel mundial y como municipio, poder acoger este acto nos abre las puertas al mundo, como Toni ya lleva el nombre de Piera a nivel nacional e internacional", explicó la alcaldesa de la localidad, Carme González Anjaumà, en la previa del acto, quien remarcó que su deportista "parece que no tiene límites".

"Es importante el deporte para nuestros jóvenes, que puedan tener una referencia tan cercana de una persona que es un referente mundial. Toni es una persona que ha demostrado su esfuerzo y su trabajo", comentó.

"Cuando tienes a alguien como Toni como referente esto va solo, no podemos hacer más que ponernos al lado de estos grandes campeones y de estas empresas que han sumado para hacer realidad esto", indicó Abel Garcia, Secretari General d'Esports de la Generalitat, también presente en el acto.

Toni Bou, durante el récord / Repsol Media

Era el momento de Toni Bou que sólo necesitó un intento para batir la marca fijada y establecer el récord en 52. Tenía tres intentos más por delante para superarse a sí mismo. En el siguiente la marca se quedó en 40, pero ya en el tercero llegaron los 53 definitivos entre los aplausos de los asistentes. Aún hubo un cuarto, que se quedó en 'solo' 39 barriles saltados.

Con el objetivo conseguido, Toni Bou reconoció que había sido "más difícil de lo que esperaba", aunque también "ha sido más emocionante". "He pasado nervios porque con tres intentos, cualquier fallo te deja en la cuerda floja, pero ha sido divertido con toda la gente de Piera, mis amigos, ha sido un día especial", afirmaba.

Una jornada diferente

"Una cosa que no esperábamos es que se flexionaban bastante los bidones y eso hacía que tuviera que ir más rápido de lo que me hubiera gustado. Creo que si hubiera podido ir más lento hubiera podido dar incluso dos vueltas, pero ya vimos ayer que era imposible y era más seguro ir rápido. Eso implica que era más físico, porque eran 48 bidones"; analizó.

Ha sido raro, especial, no quería fallar. Tenía un poco de nervios, confiaba en estar hoy un poco mejor. Pero es diferente a la carrera. En carrera son nervios más dentro, aquí ha sido como un nervio exterior, pero ha sido muy divertido".

Toni Bou conquistó un récord Guinness / Box Repsol

"En el tercer intento podría haber hecho un poquito más pero me he guadado por si podía intentar en el cuarto, pero ha sido complicado", resumió sobre este récord que le propuso uno de sus patrocinadores, Repsol. "Repsol ha aportado mucho a mi carrera y estas ideas hacen que crezca como piloto y como personaje público, así que gracias a ellos que me hacen sentir muy especial y una vez más han tenido una idea increíble".

"Con la afición de Piera siempre es especial. Hay menos gente pero más especial porque es mi gente", confesó agradecido, asegurando que de momento no han pensado en cual será el siguiente reto.

Este nuevo récord Guinness se suma a los dos que ya tenía Bou en su palmarés, conseguidos ambos en 2017. El primero, de salto de altura en parado, superando un listón de 2.05. El otro, de salto vertical con rampa, superando su propio registro para dejar la marca en 3.28 metros.