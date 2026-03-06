¡Toni Bou agranda la leyenda y conquista su 39º título mundial!

No lo hay igual. Y probablemente jamás lo habrá. Toni Bou sigue haciendo historia y a sus 39 años ha logrado su 39ª corona mundial. El piloto de Piera se coronó Campeón del Mundo de X-Trial (mundial indoor) por 20ª vez tras la cita disputada este viernes en Chalon-sur-Saône (Francia). Se llevó el título por todo lo alto, puesto que también se impuso en la ronda francesa al sumar solo 12 puntos ante los 16 de su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, que fue segundo, y los 21 de Harry Hemingway, que cerró el podio.

El catalán puso la directa ya desde el primer momento. Tenía hambre de un nuevo título. Fue el primero tanto en clasificación (4:14.6) como en la Superpole (54.3), que ganó por delante de su compañero de equipo, Gabriel Marcelli. La final se decidió entre los dos compañeros del Repsol Honda HRC. Marcelli no podía fallar. Pero lo hizo en la sexta zona, y pese a la aparatosa caída que sufrió Bou en las piedras, el catalán logró la victoria y el mundial.

El resultado no es otro que un palmarés de 98 victorias y 116 podios en 128 carreras disputadas en la modalidad indoor desde 2007. En lo que va de curso, Bou ha sumado hasta siete victorias en el campeonato indoor de trial.

Tan solo Busto logró imponerse al campeonísimo en la cita celebrada en la isla francesa de Reunión. El catalán terminó en segunda plaza anotándose 15 puntos valiosos y desde entonces no ha dejado de sumar para terminar proclamándose campeón a falta de dos citas del final del Mundial (Lisboa y Tarragona). Actualmente, es campeón con 155 puntos frente a los 108 de Marelli, que se queda a 47.

Pero no es el único título que pueda llevarse a nivel individual (más allá del FIM Trial des Nations), puesto que tendrá una nueva oportunidad de comenzar a cocinar un nuevo título a partir de primavera, cuando se iniciará la temporada del TrialGP, el campionato 'outdoor', con la primera parada en Japón del 15 al 17 de mayo en Motegi.

En caso de lograrlo, el catalán sumaría su 40 título antes de cumplir los 40 años (los cumple el 17 de octubre), lo que acaba traduciéndose en una media de dos títulos por año de vida. Un dato que refleja la magnitud de la leyenda. En dicha modalidad suma 166 victorias en 279 participaciones y un total de 224 podios.

Un curso conviviendo con las molestias

No ha sido un curso fácil para el catalán, que lleva todo el curso arrastrando molestias por una lesión en su hombro izquierdo, donde tiene roto un tendón. Por eso este título mundial es especial. En la previa a la cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el campeón atendió a SPORT y desveló cómo ha estado enfrentándose al dolor. "Es muy difícil, sobre todo en la previa, cómo te preparas. Creo que la experiencia me ha enseñado que, primero, cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible. Pero eso me hace intentarlo. El cuerpo humano, la mente, es increíble", explicaba.

"Y después, a la hora de competir, hay que tener muy claro qué puedes hacer y qué no y elegir muy bien estas decisiones. Eso te hace ser competitivo al día de la carrera", expresaba. Pese a todo, nada a frenado a Bou, que se ha disparado hasta su nueva corona.