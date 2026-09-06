¡Histórico! Toni Bou, 40 veces campeón del mundo de trial

No necesitaba Toni Bou ningún título más en su palmarés para avalar que es historia del deporte mundial. Pero llegar a los 40 sonaba legendario... y como no hay reto que se le resista al piloto de Piera, ya lo ha conseguido. El piloto del Repsol Honda HRC ha logrado este domingo el título de TrialGP de este curso, al imponerse en Zelhem (Países Bajos), la penúltima del calendario.

De esta forma, Bou logra su 20º título al aire libre, tras lograr el pasado mes de marzo el primero del curso, el de X-Trial, que se disputa en pabellones. También ganó el Trial de las Naciones con España. 40 títulos a sus casi 40 años (los cumple el 17 de octubre), lo que acaba traduciéndose en una media de dos títulos por año de vida. Un dato que refleja la magnitud de la leyenda.

Esta ha sido una de las temporadas más dominadoras de Toni Bou, mostrando una vez más un nivel absolutamente inalcanzable para sus rivales. El año arrancó con la consecución del 39º título, el vigésimo en la modalidad bajo techo, y siguió con un dominio aplastante desde el inicio del campeonato al aire libre. El piloto de Piera llegaba a la cita holandesa con un total de 9 victorias (dos en Japón, dos en Andorra, dos en Italia, dos en Gran Bretaña y una en el único día de competición en Francia), certificando una nueva temporada perfecta con un pleno de victorias. Con el resultado de este fin de semana en Zelhem –Países Bajos–, Toni Bou vuelve a cerrar un curso magistral.

Desde su debut, el mundo ha sido testigo de su talento, superación y trabajo. Todo ello le ha llevado a convertirse en un referente mundial, no solamente por sus números, sino por lo que significan y cómo los ha conseguido. Desde que se unió a las filas del Repsol Honda, en el año 2007, las cifras hablan por sí solas: 20 títulos indoor y 20 títulos outdoor. En el Campeonato del Mundo de X-Trial, el piloto del Repsol Honda HRC acumula 99 victorias y 117 podios en 129 participaciones. Al aire libre, sus registros son igualmente excepcionales: 175 victorias y 234 podios en 290 participaciones, unas cifras que reflejan la magnitud de un palmarés único.

Bou, pletórico, celebra su éxito / Repsol Honda

Tras sellar otros tres triunfos en las mangas disputadas en Zelhem, Bou reconocía que "20 años seguidos ganando es algo que no puedo explicar ni yo. Es más que un sueño, porque un deportista no suele contar con la oportunidad de vivir tantos años ganando tantos mundiales y estar en el mejor equipo. Así que lógicamente estoy súper feliz y sigo disfrutando, que es lo más importante".

Campeón arrastrando una lesión

El piloto catalán encaraba este curso arrastrando una lesión de hombro izquierdo, donde tenía roto un tendón. En la previa del X-Trial en Barcelona, en febrero, revelaba a SPORT que tras el inicio de temporada, se había encontrado "mucho mejor de lo que pensaba". "No he tiempo de operarme. De recuperación hay mínimo dos meses y medio, a poder seis meses, así que no he tenido tiempo", explicaba.

A nivel emocional, el piloto barcelonés aseguró en SPORT que, aunque lo parezca debido a los resultados, no es fácil convivir con el dolor. "Es muy difícil, sobre todo en la previa, cómo te preparas. Creo que la experiencia me ha enseñado que, primero, cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible. Pero eso me hace intentarlo. El cuerpo humano, la mente, es increíble", explicaba.

Pese a todo esto, parece que queda Toni Bou para rato. Eso sí, en una entrevista con SPORT desveló que está preparado para dar un paso hacia atrás. "Tengo 38 años, he ganado más de lo que había podido imaginar en mi vida y en la siguiente, así que estoy preparadísimo para no ganar, para retirarme", confesaba un año atrás. "Lo que quiero es disfrutar del momento, no pasarlo mal, intentar sacar mi mejor versión donde esté. Cuando llegue el momento, si tengo que tomar la decisión, no será muy complicado para mí", sentenciaba.