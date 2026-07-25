Ticktum gana en Tokio y Pepe Martí vuelve a puntuar

Dan Ticktum (CUPRA) ganó en los últimos metros la carrera nocturna de la Fórmula E en Tokio ante un sólido Jake Dennis y pudo al fin lograr un buen resultado en una temporada plagada de incidentes. Dennis, por su parte, se reengancha a la lucha por el título y Mitch Evans lidera la general tras una mala carrera de Pascal Wehrlein.

Ticktum partió sexto y atacó rápidamente para salir de las paradas como líder neto. Sin embargo, Dennis tenía ventaja sobre el resto gracias a su potencia de 50 kW y su tracción integral, y al final de la vuelta 29, superó a Cassidy y luego a Ticktum para ponerse en cabeza.

A partir de ahí, todo parecía ir bien, y Ticktum también pareció conformarse con un sólido segundo puesto, según un mensaje que transmitió por la radio del equipo. Sin embargo, justo en el último momento, en la penúltima curva, antes de la chicane final, Ticktum vio su oportunidad para adelantar a Dennis, ya que el piloto de Andretti levantó el pie del acelerador prematuramente, con la energía al límite.

Logró completar la maniobra y llevó a su compatriota a la meta, sumando así nueve ganadores diferentes en las últimas nueve rondas, con el margen de victoria más ajustado de la temporada, el segundo en la Fórmula E. El neozelandés Cassidy aseguró un podio en un fin de semana emotivo para Citroën Racing tras la trágica noticia de la muerte de su director Cyril Blais.

Wehrlein (Porsche), tuvo un percance con su rival Antonio Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) y no pudo terminar la carrera, lo que catapultó a Dennis de nuevo a la lucha por el título de pilotos. Mitch Evans, de Jaguar, también se benefició, terminando cuarto y alcanzando el primer puesto en la tabla de pilotos con 144 puntos frente a los 141 de Wehrlein. Edo Mortara también aprovechó la oportunidad, con un sólido quinto puesto.

Pepe Martí, que se marchó de vacío en Shanghai, volvió a los puntos tras una gran remontada. Comenzó desde la 18.ª posición de parrilla. Guardó más energía que el resto y, con una estrategia alternativa, parando a por el pit-boost más tarde que los coches de delante, logró acabar en octava posición.

Jaguar TCS Racing amplió su ventaja en el campeonato de equipos sobre Porsche, y Porsche le devolvió el favor en el de constructores.

La Fórmula E regresa para la Ronda 15 del TDK Tokyo E-Prix 2026 a la misma hora el domingo 26 de julio.