Thierry Neuville y Sébastien Ogier se jugarán la victoria en medio de los pinchazos

Como se preveía, el Rally Acrópolis está siendo duro. Los pilotos se enfrentan a tramos complicados de tierra y piedras y deben gestionar la resistencia de sus coches. Thierry Neuville encabeza la general con 9,7 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier, en un día sin problemas para los líderes. La jornada del viernes estuvo marcada por los incidentes y pinchazos de muchos de los favoritos, como Fourmaux, Dani Sordo, Katsuta o Solberg, que se salió del tramo en el último stage.

Después de la victoria en la superespecial de Sébastien Ogier, la jornada del viernes empezó con un Adrien Fourmaux dominador. El piloto de Hyundai registró el mejor tiempo en el tramo de Bauxites y del monte Parnassos para empezar a liderar la prueba, con 1,2 segundos de ventaja sobre Neuville, segundo, y 14,1 sobre el nueve veces campeón del mundo de Rallies. Dani Sordo iba cuarto hasta el segundo tramo, cuando tuvo un pinchazo en el neumático delantero derecho y perdió casi dos minutos.

Parecía que Fourmaux iba a encabezar la general en la asistencia de mediodía, pero el francés pinchó en el cuarto tramo y cedió el liderato a Neuville. Ogier marcó el scratch en este stage y ascendió al segundo puesto, a tan solo 11 segundos del belga. Los Toyota también sufrieron algunos contratiempos, como el pinchazo de Solberg en el tramo inaugural de la jornada. Elfyn Evans acusó el hecho de abrir pista como líder del Mundial y, a mitad del día, ya había perdió 1 minuto y 18 segundos con la cabeza.

La tarde empezó con alegrías para Ford, con el primer scratch de Jon Armstrong en el WRC. Pero pronto se acabó esa felicidad, ya que en el siguiente tramo el irlandés tuvo un pinchazo en la rueda delantera derecha y problemas de potencia. Armstrong estaba tercero a tan 18,9 segundos de Neuville, pero se quedó sin opciones en este Rally. El belga de Hyundai seguía encabezando la clasificación tras marcar el mejor tiempo en la segunda pasada por Stiri, con 10,1 segundos de ventaja sobre Ogier.

Adrien Fourmaux se recompuso tras el pinchazo y registró el mejor tiempo en el tramo de Thiva, el último stage de la jornada del viernes. Tras el primer día, Thierry Neuville lidera el Rally Acrópolis de Grecia, gestionando los neumáticos porque estaban “al límite”. Ogier está segundo a 9,7 segundos del belga, en un Rally en el que se centra “en evitar problemas”. Fourmaux cierra el top 3 a 42,4 segundos de su compañero en Hyundai.

Los Ford están cuarto (Joshua McErlean) y quinto (Martins Sesks), a más de 1 minuto de distancia sobre Neuville. Quitando a Ogier, los demás Toyota tuvieron un viernes con problemas. Katsuta está sexto, Evans séptimo, Sami Pajari décimo tras perder potencia en el tramo 5 y Solberg 29º en la general, después de salirse de la carretera en el último stage.

Dani Sordo acaba la primera jornada del Rally octavo a 2 minutos 49 segundos de Neuville. El español empezó el día cuarto, pero perdió casi dos minutos por el pinchazo en el segundo tramo. “Durante todo el rally he estado frustrado. Es mi estado de ánimo actual. No estoy al ritmo”, afirmó el piloto de Hyundai. Mañana, sábado 27 de junio, la jornada tendrá seis stages. El día empezará a las 06:54 (horario peninsular español) con el octavo tramo, la primera pasada a Ghymno. Después vendrán Kolines, las pasadas por el Monte Menalo, Kefalari y Ghymno 2. El Rally Acrópolis de Grecia está siendo complicado, no solo por los pinchazos, sino también por las piedras en el terreno.

Clasificación Rally Acrópolis de Grecia después del stage 7 / WRC

Alejandro Cachón y Jan Solans pueden dar el campanazo en WRC2

Andreas Mikkelsen lidera en Rally2 tras marcar scratch en tres de los seis tramos de la jornada del viernes. El noruego tiene una ventaja de 8,2 segundos sobre Robert Virves, segundo, y de 31,4 sobre Alejandro Cachón, tercero. El español registró el mejor tiempo en el último stage, donde vivió un momento aterrador. Una piedra rompió parte del parabrisas y, afortunadamente, no afectó a su visión, ni atravesó el cristal. Otro de los nuestros, Jan Solans, ocupa la cuarta posición a 41,2 segundos del líder, tras ser el más rápido en la segunda pasada por el tramo de Stiri.