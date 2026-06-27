Thierry Neuville y Sébastien Ogier se jugarán un Rally Acrópolis de infarto

El Rally Acrópolis de Grecia está emocionante y seguro que nos dejará un domingo de infarto. Thierry Neuville lidera con tan solo 4,1 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier, tras una jornada sin grandes contratiempos para los dos líderes. Quien sí volvió a verse perjudicado por un problema, en forma de pinchazo, fue Dani Sordo, que ocupa la octava posición en la general: “No es mi rally”, afirmó el español.

La jornada del sábado comenzó con el scratch de Sébastien Ogier en la primera pasada por Ghymno. El francés recortó hasta los 8,2 segundos sobre Neuville en la lucha por el liderato. Adrien Fourmuax registró el mejor tiempo en el stage 9 y aumentó su ventaja en la tercera posición. En la batalla por la cabeza, Ogier volvió a reducir la distancia con Neuville hasta los 4,9 segundos. Las diferencias eran mínimas y el Rally Acrópolis de Grecia seguía apasionante.

Thierry Neuville despertó y fue el más rápido en el tramo 10, aumentando su ventaja en cabeza hasta los 6,3 segundos sobre Ogier. Fourmaux tuvo “mucha suerte” en un pequeño susto tras “un error garrafal en las notas de ruta”, pero el francés continuó en el tercer puesto. El actual líder del Mundial, Elfyn Evans, ascendió a la sexta posición después de una mañana “más sólida”: “Estamos haciendo todo lo posible”, dijo el galés. Dani Sordo seguía octavo tras los pinchazos sufridos el viernes. El español se benefició del trompo que tuvo Sami Pajari, en unas condiciones complicadas en el bosque.

Los pilotos intentaron evitar problemas y Ogier marcó scratch en el último tramo de la mañana. El nueve veces campeón del WRC se quedó a tan solo 3,7 segundos de asaltar el liderato de un Neuville que tuvo “problemas de agarre en el tramo arenoso”. Pero el belga no dijo su última palabra.

La FIA y los organizadores del Rally Acrópolis modificaron el trazado de la stage 12 (Ghymno 2) en “aproximadamente 4,5 kilómetros” por un “deterioro significativo en el estado de la carretera”. Neuville fue el más rápido y la distancia con Ogier subió hasta los 10,8 segundos: “El coche funcionaba de maravilla. Era rapidísimo y lo estaba disfrutando muchísimo”, afirmó el belga de Hyundai. En este tramo sinuoso llegaron los problemas para algunos pilotos. Fourmaux tuvo un pinchazo en la rueda delantera derecha y perdió casi dos segundos. Con este problema, el francés bajó del tercer al sexto puesto, y Katsuta, McErlean y Evans se beneficiaron. Sordo marcó el cuarto mejor tiempo del tramo y se colocó séptimo en la general por la sanción de 3 minutos y 10 segundos a Sesks, por llegar tarde al servicio de mitad de la jornada.

Sin arriesgar “al máximo” por si pinchaba, Ogier fue el más rápido en el último tramo del día (Monte Menalo 2) y dejó la distancia en tan solo 4,1 segundos con el líder Neuville. El belga acabó con daños en la parte baja de su Hyundai al perder el coche en la última sección del stage final de la jornada del sábado. El domingo nos espera una jornada de infarto y está todo por decidir en los últimos cuatro tramos: la doble pasada por Aghii Theodori (el tramo más largo del Rally (25,39 kilómetros) y el doble paso por Loutraki, con el Power Stage.

Takamoto Katsuta subió al tercer puesto a más de 2 minutos del líder, después de tener un día limpio. Tras el pinchazo en la stage 12, Fourmaux está cuarto a 43 segundos del japonés. Josh McErlean con el Ford cierra el top 5 a 1 segundo del francés de Hyundai. Sami Pajari acabó sexto a más de 1 minuto del quinto, tras beneficiarse de los problemas de Evans y Sordo.

El líder del Mundial está en apuros. Elfyn Evans es séptimo en la general, después de perder 1 minuto y 49 segundos al haber tenido que cambiar el neumático delantero derecho. Dani Sordo tuvo un pinchazo en la rueda delantera derecha y perdió 1 minuto con respecto a Pajari, que le superó en la general. El español se encuentra octavo a 30 segundos de Evans: “Hay algunas piedras en medio de la carretera que no se pueden esquivar. No es mi rally”, afirmó el piloto de Hyundai. Oliver Solberg y Jon Armstrong siguen muy retrasados en la clasificación con los problemas del viernes y tras abrir pista el sábado.

Lucha emocionante por el podio de WRC2 entre Jan Solans y Alejandro Cachón

En Rally2 también se está viviendo un Rally Acrópolis muy emocionante. Andreas Mikkelsen sigue liderando la prueba con 13,9 segundos de ventaja sobre un espectacular Robert Virves, que ha sido el más rápido en cuatro de los seis stages del sábado. Jan Solans ascendió a la tercera posición con solo 7 segundos de margen sobre Alejandro Cachón, que no ha tenido su mejor día. Además, mientras Solans disputaba el tramo 12, la organización mostró la bandera roja “debido al mal comportamiento de los espectadores”.