El Team Estrella Galicia 0,0 estrena el FIM JuniorGP™ con un histórico triplete en Estoril

Brian Uriarte se impuso en las dos carreras disputadas en la European Talent Cup, la primera de ellas con Rico Salmela y Hakim Danish acompañándolo en un podio 100% Estrella Galicia 0,0 y Monlau Motul. El valenciano Ángel Piqueras acabó segundo en la carrera JuniorGP™, a sólo dos milésimas de la victoria, y demostró su condición de candidato al título.

El Team Estrella Galicia 0,0 empezó su andadura en el FIM JuniorGP™ en el circuito de Estoril (Portugal) con un triplete en la European Talent Cup (ETC) y la presencia de, como mínimo, uno de sus pilotos en cada uno de los tres podios que estaban en juego. Las buenas prestaciones de las motos Honda, el trabajo de todo el equipo y el talento de los pilotos permitieron que Ángel Piqueras –en JuniorGPTM–, Brian Uriarte, que ganó las dos mangas, y Rico Salmela –ambos en la ETC– se sitúen en el Top 3 de los dos campeonatos.

Con una sola carrera prevista para la categoría JuniorGP™, todos los pilotos salieron con muchas ganas de pelear por los puestos delanteros. Con un desarrollo marcado por el intercambio de posiciones, Piqueras logró imponer su buen ritmo y distanciarse de sus rivales (yendo primero) hasta que la caída de un piloto obligó a sacar bandera roja y parar la carrera durante unos minutos.

Tras la reanudación, y a pesar de haber perdido la ventaja con la que contaba, Piqueras volvió a coger la delantera a falta de cuatro vueltas. El valenciano encabezó el grupo cabecero hasta que, en un final de foto finish, el italiano Nico Carraro logró entrar primero con apenas dos milésimas de ventaja respecto a Piqueras. Por detrás, el nuevo piloto del Team Estrella Galicia 0,0, Elia Bartolini, logró remontar posiciones en la segunda parte de carrera para acabar en séptima posición, por delante de su compañero Facundo Llambías, que fue 17º, y del también recién incorporado este año, Alex Gourdon, que terminó 21º.

Con estos resultados, Ángel Piqueras se sitúa segundo de la clasificación general con 20 puntos, a sólo cinco del líder, Nico Carraro, mientras que Elia Bartolini ocupa la séptima posición y suma 9 puntos.

La carrera del JuniorGP™ estuvo precedida por la primera de las dos pruebas que disputaron los pilotos de la European Talent Cup (ETC), y que tuvo a tres de los pilotos del Team Estrella Galicia 0,0 como grandes protagonistas. Con un alto ritmo desde el inicio, Brian Uriarte, Rico Salmela y Hakim Danish lograron escaparse y mantener la distancia con sus más inmediatos perseguidores. El piloto santanderino fue el primero en cruzar la línea de meta, seguido a pocas décimas por Salmela y por Danish, y a siete segundos y medio del cuarto clasificado, Máximo Quiles. Así se certificó un triplete histórico para el Team Estrella Galicia 0,0 que se une al conseguido por el equipo en 2011 en el Circuito de Albacete a cargo de Àlex Rins, Francesco Bagnaia y Àlex Márquez. Por su parte, el cuarto piloto del equipo, el británico Amanuel Brinton, luchó por terminar en 19º posición.

Con estos precedentes, el Team Estrella Galicia 0,0 salió a repetir este éxito en la segunda prueba, aunque los rivales no lo pusieron nada fácil. Esta vez, a diferencia de la carrera anterior, un grupo cabecero muy numeroso fue marcando el ritmo, con la presencia de Uriarte, Salmela y Danish. A falta de dos vueltas, y con todas las opciones sobre la mesa, una caída de Guido Pini se llevó por delante a Danish, y finalmente fue Uriarte el piloto que se llevó la victoria, por delante de Máximo Quiles y David González. Salmela, que perdió el contacto en la parte final, terminó en la sexta posición, mientras que Brinton fue 17º.



| Team Estrella Galicia 0,0 estrena el FIM JuniorGP

Con los resultados conseguidos en el trazado de Estoril, Brian Uriarte lidera con firmeza la clasificación general con 50 puntos, mientras que Rico Salmela es tercero con 30 y Hakim Danish es séptimo con 16.

“Extraemos un gran balance del primer fin de semana del campeonato, con presencia del equipo en todos los podios. A finales de 2022, elaboramos un nuevo organigrama junto a un nuevo método operativo, que aplicamos en pretemporada, y a la vista está que ha funcionado, ya que estamos más fuertes que nunca. Vamos a seguir trabajando duro para las siguientes citas y ofrecer lo mejor a nuestros pilotos y patrocinadores”, afirma Jaime Serrano, CEO del equipo.

Por su parte, Kev Coghlan, Team Manager del Team Estrella Galicia 0,0, pone de relieve todo el trabajo hecho durante la pretemporada: “En Estoril hemos recogido los frutos de estos meses de preparación. En la ETC tuvimos resultados muy buenos, con Uriarte, Salmela y Danish ayudándose entre ellos y rindiendo a un alto nivel. Brinton no lo tuvo fácil en la sesión clasificatoria y luchó todo lo que pudo en carrera. En JuniorGP™, Piqueras demostró que es uno de los pilotos más fuertes de la categoría, mientras que Bartolini pudo remontar posiciones tras la reanudación y acabar finalmente séptimo. Llambías no estuvo muy cómodo durante el fin de semana, pero la temporada es larga, igual que para Gourdon”.

Con un balance de cuatro pilotos en el podio, el Team Estrella Galicia 0,0 supera la primera parada del campeonato con nota y ya trabaja en igualar o superar los resultados en la segunda cita del calendario, que tendrá lugar en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) el próximo 21 de mayo. Una cita donde los pilotos tendrán que disputar dos pruebas, tanto en JuniorGP™ como en la European Talent Cup.

