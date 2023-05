Iker Lecuona sueña con el podio en Barcelona

Lecuona afronta ilusionado la cita del Mundial de Superbikes, donde consiguió la Superpole el año pasado “Hemos mejorado en lo que respecta al estado del neumático a final de carrera”, destaca el piloto de Honda

Iker Lecuona (Valencia, 23 años) tiene muy buenos recuerdos del Circuit Barcelona-Catalunya, puesto que en este escenario consiguió su primera Superpole como piloto de Superbikes. Esta temporada sigue avanzando y evolucionando su Honda oficial y, a pesar de que en la última prueba del campeonato disputada en Assen sufrió dos caídas, quiere pasar página y volver a brillar en el exigente trazado catalán.

¿En qué momento llegas al round de Catalunya?

Empezamos bien en Australia, un circuito que me encanta. Estuve en un grupo que peleamos por el podio. En Mandalika me caí, me lesioné en 2022 y me hice mucho daño. Volver a un circuito así cuesta un poco. Al principio rodaba cinco segundos más lento y me volví a caer, fue como un shock. Pero luego hice una buena vuelta y volví a ver una luz. Salí desde muy atrás y eso es peligroso, porque la gente no perdona. El ritmo de la primera carrera era para estar en el podio. Iba muy rápido. Pero me volví a caer en el warm up y me crucé. También en Assen sufrí. En líneas generales estoy contento, me encuentro fuerte, trato de no pensar demasiado.

¿Te gusta el trazado?

No se me da bien, pero voy rápido. El año pasado hice la pole. Sí que es cierto que como Imola, entre otros, están un poco anticuados. Me caí en el test y casi llego al muro. La seguridad no es que sea mala, pero es que nosotros cada día vamos más rápido. Y a diferencia de MotoGP, no tenemos alas y las motos pesan más. En el test de cara a la carrera sacamos conclusiones. Entendimos muchas cosas para utilizar una información que nos será muy útil.

¿Llegarás con una moto diferente a la de 2022?

Ha cambiado y mejorado. Gira un poco más y las concesiones nos han dado un plus que necesitábamos. Hemos mejorado en lo que respecta al estado del neumático a final de carrera. En Australia pasé en el último momento a Rea, algo que el año pasado era impensable.

¿Álvaro Bautista y Ducati son imbatibles?

La Ducati sigue teniendo mucha aceleración. Quizá tiene menos velocidad punta, pero con la aceleración de que dispone no le hace falta. Sinceramente creo que Ducati está un paso por delante de todos. Álvaro nos enseña cada día que tiene gas y talento. El paquete Álvaro-Ducati funciona. El año pasado arrasó y este año va por el camino. Tiene una progresión y una estabilidad que le hacen estar donde está. No tiene bajones de rendimiento.

¿Tu compañero Xavi Vierge?

Nos llevamos muy bien. Estamos a la par. En Australia yo iba rápido y a él le costó, pero en Indonesia fue al revés. En los test yo igual le saco unas décimas, pero luego el ritmo es similar. Eso es algo bueno porque seguimos el mismo camino con distinta puesta a punto. Para Japón también es positivo.

¿Cómo ves el campeonato con respecto a 2022?

Ha cambiado. Ha subido de nivel. Cuesta más estar en el top ten. Ahora, como tengas un pequeño problema, estás fuera. Ha llegado la Yamaha con Aergerter, Petrucci con la Ducati y alguna BMW. Somos trece pilotos luchando por estar delante. Y a veces quince.

¿Tu objetivo en Barcelona?

Un podio. Si trabajamos bien, podemos estar en el podio.