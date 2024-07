Ducati tienta a Miller con la moto de Bautista

El futuro de Jack Miller en MotoGP es incierto después de que KTM anunciara a Pedro Acosta como compañero de Brad Binder en el equipo oficial para la próxima temporada. Un movimiento que deja al veterano piloto australiano sin sitio en la estructura, ya que el equipo satélite tiene también confirmado su alineación para 2025 con Maverick Viñales y Enea Bastianini.

Pese a que aún quedan varios asientos por definir en la categoría reina de cara al nuevo curso, el nuevo hogar de Miller podría encontrarse lejos de MotoGP. Según informa 'Motorsport', en Ducati ya se habrían puesto en contacto con el de KTM para ofrecerle un nuevo destino, en concreto en el campeonato de Superbikes, como sutituto de Álvaro Bautista.

Negociaciones en el aire

El piloto talaverano, vigente ganador del campeonato, está firmando unos discretos resultados este curso en el que se ha mostrado crítico con la moto y se encuentra lejos de las posiciones de liderato. Aún así, Bautista expresó recientemente su intención de continuar una temporada más en el Aruba.it Racing-Ducati. "Quiero seguir. Estamos hablando con Ducati para renovar el contrato. Creo que no es justo terminar así mi carrera. Necesito volver a disfrutar de la moto, sentirme fuerte. Después de este fin de semana, en el que tenemos las cosas más claras, podemos empezar a mejorar. Estamos hablando con Ducati para renovar el contrato", explicó tras el último Gran Premio. Aunque el español no está dispuesto a renovar a cualquier precio. "Mi principal opción es seguir con el mismo equipo, pero también está en manos de Ducati, no sólo depende al 100% de mí. Si Ducati quiere que firme en el World Ducati Week, tiene que darme lo que quiero. Battistella tiene otras opciones, seguro, pero no puedo decirte cuáles son. Tenemos un plan B", zanjó.

Por el momento, la World Ducati Week ya se ha celebrado y su renovación sigue en el aire, al contrario que la de su compañero Nicolò Bulega, que parece estar cerrada, a falta de confirmación oficial. Entre tanto, el equipo empieza a buscar en el mercado, con Miller como principal activo y con experiencia en la casa. El australiano fue piloto Ducati entre 2018 y 2022, primero en las filas del Pramac y después en el equipo oficial.

Ahora tiene pocas opciones en MotoGP, con casi todos los asientos ya adjudicados o casi. Apenas quedan manillares libres aunque podría tener espacio en el nuevo Pramac-Yamaha, que aún no ha confirmado su alineación para 2025.