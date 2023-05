“La culpa es de Álvaro Bautista porque está ganando a todo el mundo”

Bautista ha cerrado como líder la primera jornada del Gran Premio de Catalunya Los seis mejores clasificados han atendido a la prensa para hablar de sus sensaciones para este fin de semana

Álvaro Bautista ha arrancado la primera jornada del Gran Premio de Catalunya liderando la tabla de tiempos. El vigente campeón del mundo ha empezado liderando el Gran Premio de casa, de nuevo, con un dominio incontestable.

Tanto que se ha tomado una decisión: las Ducati sufrirán una limitación de 250rpm para tratar de reducir la distancia entre el líder y el resto de la parrilla. Los compañeros de fábrica de Bautista son, sin duda, los más perjudicados.

”Es culpa de Álvaro porque está ganando a todo el mundo, no es culpa de Ducati. Es el piloto más fuerte de la parrilla, la penalización no me parece justa”, ha dicho Rinaldi, su compañero de equipo. Petrucci, otro piloto Ducati, tiene la misma opinión: “Álvaro es el único que está marcando estas diferencias, no es justo que todos perdamos potencia”.

A pesar de ello, Bautista sigue liderando con un dominio insultante. Para él, la clave para que salga bien la carrera está clara: “La clave estará en reducir el desgaste de los neumáticos, sobre todo a partir de la vuelta 15”.

El otro gran protagonista de la jornada es Danilo Petrucci. Después de que el equipo oficial de Ducati de MotoGP haya anunciado que Enea Bastianini no podrá participar en el Gran Premio de Le Mans, el equipo ha anunciado que Petrucci será su sustituto: “Me sabe mal perderme el test, pero ¿quién sabe si será mi última carrera en MotoGP? No podía decir que no”.

Bautista, por su parte, ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada de Ducati porque sus prioridades son otras: “A mí no me han dicho nada, pero prefiero hacer el test de Misano. Suerte para Danilo, espero que lo disfrute”.