Bautista: "Por primera vez me he puesto nervioso"

"El título es un sueño hecho realidad, especialmente después de los últimos dos años y de todas las dificultades", confiesa el flamante campeón "Mis rivales han estado a un nivel realmente alto en todas las carreras. He tenido la suerte de cometer menos errores que ellos", considera el de Ducati

Álvaro Bautista (Duicati) se ha coronado campeón del mundo de Superbikes 2022 después de una espectacular Carrera 2 en el Circuito de Mandalika (Indonesia). El piloto de Talavera de la reina ha peleado por la victoria frente al que hasta hoy era el vigente campeón , Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y aunque no ha logrado evitar un hat-trick del turco, su segundo puesto le ha valido para asegurar su primer título de WorldSBK a falta de una prueba para terminar la temporada.

Bautista ha ganado en todos los circuitos excepto en dos a lo largo de la temporada, incluido Mandalika, pero un total de 29 podios en 33 carreras, incluidas 14 victorias, le han permitido conquistar el título con 553 puntos en comparación frente a los 487 de Razgatlioglu. Durante la mayor parte de la temporada, el duelo por la corona ha sido a tres bandas, ya que también Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha estado en liza, pero Bautista ha podido defenderse de ambos para llevarse el título.

En el parque cerrado del trazado asiático, Bautista ha dado rienda suelta a sus emociones: “Es increíble, estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad, especialmente después de los últimos dos años y de todas las dificultades. Quiero dar las gracias a todos los que confiaron en mí, por darme esta oportunidad de luchar por buenos resultados, hemos conseguido el Campeonato a la primera de intentarlo. Hoy ha sido la primera vez que me he sentido un poco nervioso o estresado, pero ha sido en la Carrera 2 en la parrilla antes de la salida. He intentado manejar las emociones y cuando estaba en primera posición he cometido muchos errores porque tenía demasiados pensamientos en mi cabeza. Simplemente ha preferido optar por ser segundo detrás de Toprak; él era muy fuerte, así que solo podía seguirlo".

Bautista también elogió a sus rivales y ha insistido en que “estoy feliz. Lo he sido durante toda la temporada, porque tenía mucha experiencia del pasado. He intentado ser el mejor piloto posible, no cometer errores. Creo que nuestro rendimiento ha sido muy, muy alto. Creo que he tenido el mejor nivel de rendimiento ante Toprak y Jonathan. Ellos han estado a un nivel realmente alto en todas las carreras. He tenido la suerte de cometer menos errores que ellos. Lo importante también es la consistencia. He podido vencer a Jonathan, seis veces campeón del mundo, y a Toprak, también campeón, rompiendo todos los récords en todas las pistas, lo que significa que el nivel es muy alto. Podemos ganar con este increíble nivel”.

El jefe de equipo de Bautista, Giulio Nava, también estaba emocionado después de ayudar al piloto español a ganar el título: “Hemos trabajado muy duro para esto; en este equipo y en Ducati. He estado trabajando con Álvaro durante muchos años y estoy súper contento de estar aquí con él y verlo lograr estos resultados. Significa mucho. Tengo mucha suerte de trabajar con él. Se ha creado una relación muy fuerte, bromeamos juntos. Álvaro es como mi hermano. Es difícil para mí explicar lo que significa, pero significa mucho verlo ganar”.

Luigi Dall’Igna, General Manager de Ducati Corse, ha celebrado el segundo Mundial de Ducati tras la corona de Pecco Bagnaia en MotoGP hace una semana: “Es un día maravilloso para nosotros. Trabajamos mucho con Álvaro en el pasado y en 2019 hicimos un trabajo fantástico hasta la mitad de la temporada. Al final, no pudimos ganar la corona. Hoy, al final, se ha conseguido, y ha sido una emoción fantástica. Es un día especial. Esta es probablemente una de las mejores temporadas de su vida. Este año y 2006 fueron dos temporadas realmente increíbles para él. Ganó el Campeonato del Mundo de 125cc de 2006 y hoy ha ganado WorldSBK. Es un piloto realmente fantástico y estoy muy, muy contento de que haya podido conseguir el título”.