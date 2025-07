Bautista estalla contra el reglamento técnico del Mundial de Superbikes

Álvaro Bautista publicó mediante sus redes sociales un comunicado para reivindicar la normativa que establece el peso mínimo para competir en el Mundial de Superbikes. La regla se introdujo en el marco del campeonato desde su segundo título consecutivo en la temporada 2023.

Lastre adicional

Álvaro se vio obligado en las dos últimas temporadas a llevar un lastre adicional en su moto de 6 kilos por no alcanzar el peso mínimo (80 kilos) establecido por la organización. El lastre adicional ha penalizado constantemente su rendimiento en la pista. "Hoy quiero escribiros algo que no es fácil para mí, pero creo que es absolutamente necesario. Hoy no hablo solo como piloto, sino como persona" así empezaba el mensaje de Bautista.

Los resultados de Bautista no se han mostrado negativos en los últimos años, pero han descendido desde la aplicación de la normativa: "Durante mucho tiempo me mantuve en silencio. Traté de adaptarme, de no incomodar, de convencerme de que esto era parte del juego. Pero la verdad es que cuando tus dimensiones físicas se convierten en una desventaja estructural (...), eso deja de ser un tema técnico y se convierte en una forma de discriminación".

Las condiciones físicas

"Entiendo que el peso es un factor técnico en el rendimiento de una moto. Lo acepto. Pero cuando el sistema no contempla las diferencias naturales entre los cuerpos, deja de ser justo y comienza a excluir". Los cambios han llegado a afectar incluso a su confianza en la pista: "Un piloto no se define solo por los kilos que marca la balanza. Se define por su inteligencia en pista, su instinto, su valentía, y su conexión con la moto".

Bautista lanzó el mensaje para contribuir a una competición más justa en el futuro, y no únicamente para él mismo: "Gracias por escucharme. No busco aplausos. Solo conciencia. Y con suerte, un cambio que haga este deporte más justo para todos" concluyó.