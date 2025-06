Bautista confirma su adiós a Ducati: "Estoy libre para 2026"

Álvaro Bautista ha confirmado que no seguirá en Ducati la próxima temporada y también ha dejado claro que no tiene intención de retirarse. El piloto de Talavera, de 40 años, ha encajado con decepción que Aruba.it haya decidido no ejecutar la cláusula para prorrogar el contrato de 1+1 temporadas que firmó el pasado año.

"Estoy libre para el próximo año" ha dicho Baustista en la rueda de prensa previa a la prueba del Mundial de Superbikes que se disputa este fin de semana en Misano. El español, campeón del mundo de la categoría en 2022 y 2023, ha explicado su versión sobre la ruptura con los de Borgo Panigale.

"Sin duda, había firmado con Ducati para 2025 y 2026, pero con la posibilidad de romper el contrato tanto por mi parte como por la suya. Le comuniqué al equipo que, por mi parte, estaba contento, y quería continuar porque siento que estamos trabajando y llegando a un buen rendimiento. Luego, Ducati dijo que de su lado no querían aceptar las condiciones que firmamos, así que rompieron el acuerdo; eso es todo lo que puedo decir así que, si queréis saber más, tenéis que preguntarles a ellos", ha dicho.

Respecto a su futuro, Bautista ha comentado que "mi intención es seguir corriendo el próximo año, porque me siento bien. Creo que física y mentalmente estoy listo, me siento lo suficientemente fuerte para luchar por buenos resultados".

"No estoy realmente preocupado, porque me siento bien y competitivo con la moto y mi objetivo sigue siendo seguir corriendo. Las condiciones que Ducati y yo habíamos firmado ya no existen. De momento este año aún soy piloto Ducati y quiero dar lo mejor; tener un buen fin de semana aquí, en nuestra carrera en casa", ha añadido Álvaro, que según rumores del paddock podría acabar en BMW relevando al turco Toprak Razgatlioglu, dará el salto MotoGP de la mano de Yamaha y Primac en 2026.