Suma y sigue para Nicoló Bulega

Nicoló Bulega sigue haciendo historia. Tras romper el récord de 13 victorias seguidas de Toprak Razgatlioglu, el italiano consigue los tres triunfos en Balaton Park y alcanza las 16 victorias consecutivas. Además, el piloto del Aruba.it Ducati se convierte en el primer piloto que gana las 12 primeras carreras de la temporada e iguala la mejor racha de la historia de 25 podios seguidos de Colin Edwards en 2002 y del turco en 2025. Iker Lecuona terminó 2º y fue un domingo de cara y cruz para Álvaro Bautista y Xavi Vierge.

Lío en la Superpole Race

La segunda carrera del fin de semana estuvo marcada por el caos inicial. Bulega cayó hasta el 7º puesto, porque Montella hizo que se fuera largo. Lecuona subió al 2º y Baldassarri se puso líder. Sam Lowes se tocó con Locatelli y el italiano se cayó, tirando al suelo a Miguel Oliveira, que no es apto para correr en la tercera prueba del fin de semana por la contusión y la lesión en el hombro izquierdo. El portugués y su moto se quedaron en plena pista y dirección de carrera sacó la bandera roja.

La prueba se redujo a 8 vueltas y las posiciones volvieron a las iniciales. Bulega salió sin contratiempos y conservó el liderato. Lecuona se fue en busca del italiano, después de subir al 2º puesto por el pequeño toque entre Baldassarri y Montella. Álvaro Bautista se puso 5º y con la sanción de doble long lap para Locatelli por el incidente con Oliveira, el español del Barni ascendió a la 4º y Xavi Vierge a la 10º plaza.

A falta de 2 vueltas para el final, Lecuona recortó la diferencia con Bulega a 1 segundo, pero no pudo acercarse a él. El italiano consiguió su 15º victoria consecutiva, con su compañero de equipo 2º. Baldassarri completó el podio y 4º acabó Bautista. Tarran Mackenzie cerró el top 9 y Vierge fue 10º.

La misma historia de cada carrera

Bulega no falló. El italiano mantuvo el liderato con Lecuona 2º y Bautista subió al 3º puesto en la salida. Alex Lowes se puso 4º y Vierge estaba 12º, mientras los dos pilotos de cabeza se iban. Baldassarri apretó a Bautista, se fueron los dos largos, y el español bajó hasta la 6º plaza. Su compañero de equipo en Barni, Yari Montella, ascendió a la 3º posición.

En cabeza, Bulega sacó más de medio segundo a Lecuona. Surra y Gerloff adelantaron a Bautista y bajó a la 8º posición. El español sufre en los primeros compases de carrera con la moto más pesada y los neumáticos nuevos hasta encontrar el ritmo. Más atrás, Sam Lowes y Gardner superaron a Vierge, que cayó a la 12º plaza.

Mientras Lecuona le recuperó a Bulega hasta estar a tan solo 3 décimas, Bautista bajó a la 10º posición después de que Alex y Sam Lowes le adelantaran. El piloto de Bimota se fue al suelo y el español del Barni subió al 9º y Vierge al 11º.

Seguía el toma y daca de los líderes. Lecuona recortaba la distancia y Bulega volvía a aumentarla. En la vuelta 17, el italiano tenía una ventaja de casi 2 segundos sobre el español. Manzi superó a Vierge, que cayó al 12º puesto, y Bautista tuvo que cumplir una long lap penalty por saltarse una curva y no perder 1 segundo. El piloto español descendió hasta la 11º posición.

Nicoló Bulega consiguió su 16º victoria consecutiva, tras llevarse la tercera carrera del fin de semana en Balaton Park. Iker Lecuona terminó 2º y Yari Montella 3º. El 4º fue Baldassarri y Gerloff cerró el top 5. Álvaro Bautista cayó y acabó 11º y Xavi Vierge 12º.

Además, Bulega sigue haciendo historia. El italiano es el primer piloto que gana las 12 primeras carreras de la temporada y también iguala la mejor racha de 25 podios consecutivos de Colin Edwards en 2002 y Toprak Razgatlioglu en 2025. Bulega lidera el Mundial de Superbikes con 248 puntos, 82 más que el 2º, Lecuona. Sam Lowes es 3º con 99 y Miguel Oliveira está 4º con 85 puntos. Montella subió al 5º puesto y está empatado con Alex Lowes 6º, a 82 puntos. Bautista es 7º con 81 y Xavi Vierge baja a la 13º posición con 44 puntos, a tan solo 9 del 10º de su compañero en Yamaha, Andrea Locatelli. La próxima parada del campeonato es del 15 al 17 de mayo en el Autódromo de Most, en República Checa.