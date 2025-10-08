Suma y sigue en bajas: Viñales se perderá Australia y Malasia

La temporada 2025 de MotoGP está siendo, cuanto menos, accidentada. Costó nada más y nada menos que 17 grandes premios poder hacer la foto oficial de la parrilla al completo, con el campeón de 2024, Jorge Martín, encabezándola. Fue en el Gran Premio de Japón, el segundo fin de la semana de la temporada después del de San Marino en el que pudieron estar todos los pilotos reunidos.

La recta final del curso está siendo nada más y nada menos que un reflejo de lo que ya ha sido el resto de la temporada: una sucesión de lesiones. Jorge Martín sufrió una fuerte caída al inicio de la carrera sprint de Motegi y que terminó traduciéndose en una fractura de clavícula derecha de la que ya ha sido operado y de la que se está recuperando en el Red Bull Athlete Performance Center, en Austria. Se desconoce, por el momento, cuándo volverá a pista.

A la infermería se sumó el pasado fin de semana en Indonesia Marc Márquez. El piloto de Cervera, proclamado campeón del mundo una semana antes, fue embestido por Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera del domingo y sufre una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho.

En su caso, Ducati informó que será baja, por el momento, por los próximos dos grandes premios: Australia y Malasia. Y no será el único. Hervé Poncharal, jefe del Red Bull KTM, ha confirmado en las últimas horas que Maverick Viñales será baja también para las próximas dos citas.

Continúa la pesadilla para 'Mack'

El piloto de Roses lleva media temporada, concretamente desde el GP de Alemania, arrastrando una lesión en el hombro izquierdo. El dolor le impidió terminar el fin de semana en Indonesia, y ahora Poncharal ha tevelado a GPOne. com que piloto y equipo prefieren ser prudentes. “Maverick dijo que estaba retrocediendo en lugar de progresar. Por esta razón, el sábado decidimos juntos que no continuaría. También se perderá las carreras de Phillip Island y Sepang”, dijo Poncharal.

El español hizo el esfuerzo de continuar con la temporada, pero finalmente ha tenido que decir 'basta'. “Una persona normal estaría fuera durante seis meses con una lesión como esa”, dijo el francés en las declaraciones recogidas por el citado medio. “A veces los pilotos se creen Superman, pero la curación de los ligamentos lleva tiempo. Si a eso le sumamos una pequeña fractura ósea, era una lesión grave”, sentenció.

Por su parte, el piloto reveló creer que parar era la mejor opción. "A veces la decisión más difícil es la más inteligente. Junto con el equipo, decidimos parar y centrarnos completamente en la recuperación, ya que mi hombro todavía necesita más tiempo", expresó a través de redes sociales. Tendrá dos citas más, Portimao y Cheste, para intentar reaparecer antes del fin de temporada.

También se perdió el GP de Indonesia Ai Ogura. El piloto japonés sufrió una lesión en la mano durante el fin de semana en San Marino y tuvo que retirarse por el dolor en su gran premio de casa. Se desconoce, por el momento, si su regreso se producirá en Australia. El último tramo de la temporada está siendo, sin duda, bastante oscuro.