La suerte quita el triunfo a Sébastien Ogier y se lo da a Thierry Neuville

Aunque a veces no lo parezca, la suerte tiene un papel fundamental en el motorsport. Y si no que se lo digan a Ogier, que empezó el penúltimo tramo del Rally de Portugal con 17,3 segundos de ventaja sobre Neuville. El francés tuvo un pinchazo en el segundo paso por Vieira do Minho, y el triunfo fue de un Thierry Neuville que por fin se olvida de su error en el último stage de Croacia y consigue la primera victoria de Hyundai de la temporada. Dani Sordo terminó 8º, en una prueba llena de contratiempos y complicaciones para el español.

Sébastien Ogier partía con una ventaja de 21,9 segundos sobre Neuville al comienzo del domingo. Elfyn Evans registró el mejor tiempo en el primer paso por Vieira do Minho, y a pesar de sufrir un pinchazo lento en la rueda delantera izquierda, Solberg terminó 2º. Neuville también tuvo algunos problemas, se le caló el coche “cuatro o cinco veces al frenar”, pero fue 3º y le recortó hasta los 14,3 segundos a un Ogier que acabó 5º, después de que le fastidiara la lluvia. El terreno estaba complicado y muy resbaladizo. Josh McErlean dio la única alegría a Ford, ganando un complicado tramo 21 en Rally1. El líder de la general amplió su ventaja sobre el belga de Hyundai hasta los 17,3 segundos, antes del maldito stage 22.

El segundo paso por Vieira do Minho fue decisivo. El tramo ya avisaba con los pinchazos de Pajari (3º hasta ese momento) y Katsuta. Adrien Fourmaux marcó el mejor tiempo en este tramo 22 y empezó la mala suerte del nueve veces campeón del Mundial de Rallyes. Ogier se paró a cambiar el neumático trasero derecho por un pinchado y perdió más de 1 minuto. El francés cayó al sexto puesto de la general y Thierry Neuville empezó a liderar con 14,8 segundos de ventaja sobre Solberg.

Solberg fue el más rápido del domingo y Fourmaux sumó los 5 puntos, tras marcar el mejor tiempo en el Power Stage. Con la segunda posición en el último tramo, Thierry Neuville ganó el Rally de Portugal, consiguiendo su 23º triunfo en el WRC y el primero de Hyundai en esta temporada dominada por Toyota: “Esta victoria es muy especial después de lo que pasó en Croacia. Siempre estuvimos ahí arriba. Nada fue perfecto, pero de alguna manera lo conseguimos. Obtuvimos la victoria que merecíamos a principios de este año”, afirmó el belga.

Solberg acabó 2º a 16,3 del líder, después de todos los problemas, y Evans cerró el podio con un pequeño susto en el stage final. 4º acabó Fourmaux, con Katsuta 5º y finalmente Ogier terminó 6º, tras estar liderando casi todo el rally: “Debería haber sido (la victoria). Hay cosas que podemos controlar y todo lo que pudimos controlar lo hicimos bastante bien. Mala suerte”. Dani Sordo acabó 8º, en un Rally de Portugal muy complicado en el que “no tenía el ritmo”.

Clasificación final Rally de Portugal

Clasificación final Rally de Portugal / WRC

Aunque Elfyn Evans (123 puntos) aumenta su distancia en el Mundial, el campeonato está al rojo vivo. Katsuta es 2º con 111 puntos, 12 menos que el líder, y Solberg está 3º con 92. Fourmaux es 4º con 79 puntos y Pajari 5º con 78, después de terminar 7º en Portugal. Ogier se queda 6º con 67 puntos, tras ganar el Rally de las Islas Canarias, y con la victoria en Portugal, Neuville es 7º con 65. La próxima parada del Mundial de Rallyes será del 28 al 31 de mayo en Japón sobre asfalto. Sébastien Ogier volverá a estar presente y Alejandro Cachón defenderá su triunfo del año pasado. En la siguiente prueba, del 25 al 28 de junio en el Rally Acrópolis, volverá Dani Sordo a la competición.

Lo que pudo ser y no fue en WRC2 y WRC3

El sábado, tanto Jan Solans como Gil Membrado, tenían opciones de victoria en Rally2 y WRC3, pero tuvieron un domingo difícil. En WRC2, Teemu Suninen se llevó la victoria, con Solans terminando 4º. El español sufrió una salida de pista en el stage 22 y un pinchazo en la rueda delantera derecha en el último tramo. En WRC3, Membrado lideró hasta la especial 22, donde sufrió una salida del trazado, que le privó del triunfo. La victoria fue para Matteo Fontana y el español acabó 4º.