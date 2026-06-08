Sigue la maldición de Álex Palou en el óvalo de St. Louis

El óvalo de St. Louis es el circuito maldito de Álex Palou en la Indycar. A pesar de liderar durante la primera parte de la carrera, el español tuvo problemas en las paradas en boxes y se llegó a quedar sin gasolina, en una carrera de locura. El catalán finalizó 17º, en el reinado de Josef Newgarden en St. Louis, porque con esta victoria el estadounidense lleva 6 triunfos (2017, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2026) en el World Wide Technology Raceway de Madison.

Con la cuarta pole consecutiva de Álex Palou, la primera en el óvalo de St. Louis, y los lanzallamas XXL, típicos del circuito, el español conservó el liderato en la salida, con Malukas segundo y Kirkwood tercero. Newgarden empezó octavo y remontó hasta el quinto puesto en las primeras vueltas.

Palou comenzó como él sabe y en la vuelta 25 ya le sacaba más de 1 segundo y medio a Malukas. Newgarden superó a Rosenqvist y Kirkwood para ponerse tercero, con Ericsson cuarto, saliendo 12º. En el giro 31 empezaron los doblados en cabeza con Louis Foster. Las vueltas pasaron y los líderes se encontraron con el grupo de Sting Ray Robb, Mick Schumacher y Nolan Siegel. El español se quedó detrás de ellos y los 4 pilotos de cabeza se juntaron.

Newgarden y Ericsson superaron a Malukas, y el sueco ascendió hasta la segunda posición. Palou tuvo dificultades para superar a Ray Robb y en la vuelta 47, Ericsson le adelantó y empezó a liderar la prueba, antes de que empezaran las paradas.

En la vuelta 50 Malukas y Newgarden entraron a boxes y Palou lo hizo una vuelta después. El español tuvo una parada lenta por el neumático delantero derecho y perdió la posición con Newgarden. El catalán superó por el interior a Nolan Siegel tocándole, que tuvo un accidente. Dirección de carrera dictaminó que fue un incidente de carrera y no sancionaron al piloto del Chip Ganassi Racing número 10.

Dixon aprovechó la bandera amarilla para parar y salió cuarto. La prueba se relanzó en la vuelta 64 con Ericsson líder, Newgarden segundo y Palou tercero. Poco a poco las distancias aumentaban en cabeza y el español perdió tiempo por ir detrás de Will Power, que estaba doblado.

Newgarden se acercó a menos de un segundo del liderato de Ericsson antes de las segundas paradas, que empezaron en la vuelta 107 con el piloto del Team Penske. Palou se quedó primero, pero en el giro 110 entró a boxes. El español volvió a tener problemas en la parada porque no subieron bien con el gato su monoplaza, y salió 12º.

La bandera amarilla volvió a hacer acto de presencia en la vuelta 113 con el accidente de Graham Rahal. Palou subió al séptimo puesto y Collet (segundo), Dixon (tercero), Power (quinto) y Rasmussen (sexto) aprovecharon que salió el coche de seguridad para entrar en boxes. Ericsson lideraba cuando llegó la bandera roja por lluvia en la vuelta 137.

Los chubascos cesaron y la prueba se relanzó en el giro 144. Algunos pilotos, entre los que estaba Palou, aprovecharon y entraron a boxes. El español bajó a la 11º posición, pero pronto se puso manos a la obra superando a Lundgaard para ser 9º. Por delante, Newgarden adelantó a Collet para ponerse segundo.

Palou ahorró combustible para intentar hacer solo una parada más y fue perdiendo distancia con Dixon. Ericsson cogió una distancia de más de 2 segundos en el liderato y entró a boxes en la vuelta 177. Una vuelta más tarde entró Newgarden. Con estas paradas, Palou ascendió al segundo puesto.

Newgarden le hizo un overcut a Ericsson y se puso líder virtual de la prueba. Palou, Dixon y Malukas buscaban una bandera amarilla para entrar en boxes, que llegó en la vuelta 197 por la lluvia. Esta neutralización se transformó en una bandera roja y volvió a pararse la carrera.

Palou se queda sin combustible en boxes, liderando la prueba

La lluvia volvió a parar y la carrera se relanzó. Dixon tuvo que entrar a boxes cuando estaban cerrados, para repostar gasolina. El neozelandés posteriormente tuvo que cumplir una sanción de drive through, y cayó hasta el 15º puesto. El pitlane se abrió una vuelta más tarde y Palou se quedó sin gasolina en la entrada, e iba por inercia a su box. No le arrancaba el motor al Chip Ganassi número #10, los mecánicos lo solucionaron, y el español salió 19º con 2 vueltas perdidas.

La carrera se relanzó en la vuelta 213 con Newgarden liderando. Hubo lucha por la primera posición porque Rasmussen superó por el interior al estadounidense. Tras varios adelantamientos en cabeza, Newgarden volvió a coger el liderato en la vuelta 222. Por detrás, Palou superó a Rossi y se puso 18º. Rasmussen perdió algo de ritmo y Ericsson le superó. En el giro 227, dirección de carrera sacó la bandera amarilla por la rotura de motor de Caio Collet. Palou volvió a entrar en boxes y con este incidente salió 17º.

La carrera se relanzó 8 giros más tarde y Josef Newgarden ganó la prueba en el óvalo de St. Louis, con Marcus Ericsson segundo y Christian Rasmussen tercero. Rinus Veekay acabó cuarto, con Scott McLaughlin quinto tras una buena remontada desde la relanzada. Álex Palou terminó 17º en una carrera complicada e impredecible.

La maldición de Palou continúa en el óvalo de St. Louis porque es el único circuito del calendario de 2026, que ha estado presente en temporadas anteriores, donde el español no ha logrado un puesto entre los tres primeros. Su mejor resultado fue un cuarto puesto en 2024. A pesar de la 17º posición, Palou sigue liderando la Indycar con 342 puntos, 49 más que Kirkwood (293) segundo y 68 puntos más que Malukas (274) tercero. La próxima parada del campeonato estadounidense será del 19 al 21 de junio en el mítico circuito de Road América.