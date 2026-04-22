Los siete libros imprescindibles para los amantes de las carreras en el Día del Libro y Sant Jordi

Pocos días hay, en los 365 días que dura un año, una jornada tan especial como la del 23 de abril. Especialmente en Barcelona. Las rosas y los libros se apoderan de las calles e incluso aquel que no suele ser un gran admirador de la literatura termina impregnándose de la magia. Y es por eso que SPORT, a un día vista de la Diada de Sant Jordi, invita a una recopilación de algunos (de los centenares) de los libros imprescindibles para todo amante de la gasolina y de las carreras.

Cuando éramos pilotos - José Antonio Ponseti Pocas disciplinas mantienen la magia que desprende el Rally Dakar. Pero estas más de cuarenta historias que recopila el reconocido periodista poco tienen que ver con lo que es ahora el rally más duro del mundo. 'Cuando éramos pilotos' vuelve a la esencia de la carrera, a aquellos años en África, donde los pilotos sobrevivieron al hambre y al polvo del desierto; además de a las averías y accidentes... e incluso a robos, enfermedades y secuestros. Un retrato en estado puro de lo que es la aventura y un imprescindible para todo amante del motor.

Cómo hacer un coche - Adrian Newey Un imperdible para todo fan de la Fórmula 1. Y más en el contexto actual. El libro está escrito por el mismísimo Adrian Newey, jefe de equipo de Aston Martin y el artífice del AMR26 que pilota Fernando Alonso y que tanto ha dado que hablar en este inicio de 2026. El ingeniero, uno de los más reputados del 'paddock' por haber diseñado algunos de los monoplazas más destacados de la historia, revela en 400 páginas cómo funciona un coche de carreras y cómo se consigue que este sea el más rápido de la parrilla.

MotoGP: Más allá del asfalto - Natacha Alfageme La periodista zamorana relata en su brillante primer libro, de 284 páginas, cómo es cubrir el mundial de motociclismo y seguir de cerca la trayectoria de auténticas leyendas como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, así como la irrupción de nuevas promesas como Pedro Acosta. Explica los entresijos del 'paddock' de MotoGP, contados incluso por algunos de los protagonistas y por la misma reportera. Uno de esos libros que todo seguidor de MotoGP debe tener en sus estanterías, puesto que está dirigido a los fans incondicionales, tal y como ha especificado la propia Alfageme.

Fórmula 1: Los rivales - Tony Dodgins No se deja nada Tony Dodgins en este libro, que trae un repaso detallado de los mayores duelos de la historia de 'El Gran Circo' desde sus inicios en 1950. Se rememoran auténticas batallas en pista como las de Ayrton Senna y Alain Prost, así como los intensos intercambios verbales entre Michael Schumacher y Damon Hill. Y como no, también la histórica rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, llegando a la era actual con el primer título mundial de Max Verstappen en 2021.

Valentino: Las mil caras de Rossi - Nadia Tronchoni Una auténtica joya de arte. Uno de esos libros que van mucho más allá de la biografía de una leyenda del motociclismo como lo es Valentino Rossi. En sus 232 páginas, la periodista valenciana desgrana la persona que hay tras un nueve veces campeón y que lleva a una figura tan carismática como 'Il Dottore' a perder los papeles de la forma en la que los perdió a finales de 2015, en su polémico enfrentamiento con Marc Márquez.

La Vida Es Un Regalo - María de Villota Uno de esos libros que rompen esquemas. Escrito por un auténtica pionera en el automovilismo como María de Villota, la piloto cuenta en él sus vivencias hasta llegar a la Fórmula 1. También repasa el desafortunado accidente que sufrió mientras desempeñaba su labor como piloto de pruebas con la escudería Marussia F1 Team, en el aeródromo de Duxford, en el año 2012. Finalmente, las secuelas neurológicas terminarían costándole la vida, falleciendo el día que tenía previsto presentar este mismo libro que relata la historia de una mujer que rompió con los patrones de un mundo tan masculinizado como la Fórmula 1.