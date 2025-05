El SeventyTwo Artbox de Alzamora arranca el FIM JuniorGP con doble victoria

El equipo UAX SeventyTwo Artbox impulsado por Emilio Alzamora ha arrancado su participación en el campeonato FIM JuniorGP con una intensa y prometedora primera semana de competición, demostrando un gran nivel, progresión constante y estrenándose con dos victorias.

En la categoría JuniorGP, Brian Uriarte destacó desde los primeros entrenamientos del fin de semana, liderando todas las sesiones de entrenamientos libres en diferentes condiciones de pista. Su gran ritmo y tiempo conseguido le permitió acceder de forma directa a la Q2, confirmando su excelente trabajo conjunto con el equipo técnico. En la clasificación, Brian volvió a demostrar su gran ritmo, logrando un brillante segundo puesto (P2) en condiciones complicadas. En el caso de Kevin Farkas, encontrar las correctas sensaciones y puesta a punto ha sido más complicado. A pesar del esfuerzo y mejoras tuvo que pasar por la Q1, donde logró una 13º posición que le hizo salir 27º en parrilla.

Brian Uriarte ofreció una carrera impecable: se escapó desde la primera vuelta y rodó en solitario hasta la bandera a cuadros, logrando una contundente victoria. Por su parte, Kevin, supo gestionar bien la carrera, mantenerse constante y, con mucho esfuerzo, consiguió su primer punto del campeonato al terminar en P15. Un resultado que supone un paso en su evolución.

Por otra parte, en la European Talent Cup, nuestros jóvenes pilotos, Carlos Cano y Fynn Kratochwil, demostraron una gran capacidad de trabajo desde los entrenamientos libres, centrando todos sus esfuerzos en afinar El sábado, a pesar de unas condiciones meteorológicas cambiantes, ambos lograron clasificarse directamente a la Q2, demostrando su competitividad. Durante la sesión de clasificación, Carlos firmó una espectacular vuelta que le otorgó la pole position para las carreras del domingo. Su compañero Fynn Kratochwil, finalizó séptimo en su grupo, lo que le permitirá partir desde la P13 en la parrilla.

En la primera carrera, Carlos realizó una buena salida y se colocó en segunda posición en los primeros compases de la carrera. Fue recuperando sensaciones progresivamente y recortando distancia con el piloto que se encontraba en primera posición. Sin embargo, cuando se encontraba en plena remontada y con opciones reales de pelear por la victoria, sufrió una caída que le impidió finalizar la carrera. Por su parte, Fynn Kratochwil completó una excelente carrera en un grupo grande y disputado y cruzó la meta en una meritoria octava posición (P8).

En la segunda carrera, tras una salida excelente, Carlos luchó intensamente por la victoria desde la primera vuelta. Finalmente, cruzó la meta en primera posición, consiguiendo una merecida victoria. Fynn también protagonizó una gran actuación, rodando en el segundo grupo y llegando a luchar por posiciones de podio. Finalizó en una excelente quinta posición (P5), demostrando una rápida progresión.

El equipo UAX SeventyTwo Artbox se marcha de Estoril con sensaciones muy positivas, dos victorias bajo el brazo y una clara progresión por parte de todos sus pilotos. Con la motivación al máximo, el equipo ya pone la vista en la próxima cita del campeonato en Jerez.

Emilio Alzamora, Team Principal: "El estreno del UAX SeventyTwo Racing Team no podía haber empezado de mejor forma. Estamos muy satisfechos con cómo ha transcurrido todo el fin de semana. Los pilotos han mostrado un nivel muy competitivo, fruto del trabajo realizado durante la pretemporada. Los resultados han sido muy positivos. Brian ha demostrado un ritmo increíble durante todo el fin de semana, y Carlitos ha hecho un trabajo excelente. En la primera carrera, bajo condiciones de lluvia, cometió un pequeño error que le sirve de experiencia, y en la segunda fue capaz de gestionar la carrera con inteligencia para ganar en la última vuelta. Fynn también nos ha sorprendido en su debut. Estamos especialmente contentos con su evolución tanto en mojado como en seco, logrando un fantástico quinto puesto. En el caso de Kevin, ha ido de menos a más, y nos alegra ver que ha conseguido sus primeros puntos en el campeonato. Este resultado global nos da mucha motivación para seguir trabajando y preparar con fuerza la próxima cita".

Guillem Alonso, Team Manager: "Todo el trabajo realizado durante la pretemporada se ha visto reflejado en los resultados de este primer fin de semana. Todos nuestros pilotos han mostrado una gran evolución. Carlos y Brian han seguido la línea del año pasado, pero dando un paso más y mostrándose aún más fuertes y consistentes. Fynn y Kevin también han demostrado un gran progreso; Kevin ha sumado su primer punto en el campeonato y Fynn ha estado muy cerca de las posiciones de podio. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo. Ahora toca seguir trabajando y prepararnos al máximo para la próxima cita del campeonato".

Carlos Cano, Piloto European Talent Cup: Ha sido un fin de semana un poco complicado por las condiciones meteorológicas y el estado de la pista. En la primera carrera, con el asfalto mojado y muy delicado, cometí un pequeño error en la curva 12 que acabó en una caída. Aun así, me quedo con lo aprendido. En la segunda carrera, ya en seco, salí muy concentrado y con la intención de romper el grupo desde el inicio. Fue una lucha intensa hasta la última vuelta, donde pude adelantar al piloto que tenía delante y llevarme la victoria. Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo y con esta primera victoria de la temporada, que nos da mucha motivación para lo que viene. Y, por supuesto, quiero dedicar este triunfo a mi madre en su día. ¡Feliz Día de la Madre!"

Fynn Kratochwil, Piloto European Talent Cup: "Ha sido un muy buen fin de semana de carreras. Desde el principio me sentí positivo y con muchas ganas, creo que simplemente disfruté cada momento. La primera carrera fue en condiciones de mojado y logré terminar en octava posición, lo cual ya fue un buen resultado. En la segunda carrera, con la pista seca desde el inicio, tuve mejor feeling con la moto y pude mejorar mi ritmo vuelta a vuelta. Estuve luchando en un grupo muy competitivo y hasta por un P3, y finalmente crucé la meta en quinta posición. Seguimos concentrados, trabajando duro y ya con la vista puesta en las próximas carreras. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo por el gran trabajo durante todo el fin de semana".

Brian Uriarte, JuniorGP rider: "Muy contento con cómo ha ido todo el fin de semana. Desde el primer entrenamiento me he sentido muy fuerte y con mucha confianza, lo que me ha permitido estar delante en todo momento. La carrera la esperaba en grupo, pero desde el inicio he conseguido abrir hueco y marcar mi ritmo en solitario, lo que ha sido clave para llevarme la victoria. Estoy contentísimo con este resultado, que recompensa todo el trabajo del equipo y nos motiva aún más para lo que viene. Y, por supuesto, quiero dedicarle esta victoria a mi madre por el Día de la Madre. ¡Gracias por todo, mamá!"

Kevin Farkas, JuniorGP rider: "Ha terminado el primer fin de semana de carreras en Estoril y estoy contento, ya que he sumado el primer punto del campeonato. Vamos avanzando paso a paso, aunque sean pasos pequeños, pero estoy satisfecho con el progreso. Las primeras 10 vueltas de la carrera no fueron las mejores en cuanto a sensaciones con la moto, pero las últimas 5 fueron mucho mejor. Cometí algunos errores durante la carrera, pero aprendí de ellos, esto es un proceso. Quiero agradecer al equipo; nunca había recibido tanto apoyo. Ahora, con muchas ganas de afrontar la próxima cita en Jerez".