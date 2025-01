Segundo asalto de Toni Bou en el Mundial de X-Trial

El Repsol Honda HRC afronta este fin de semana la segunda prueba del Mundial de X-Trial, en la que Toni Bou , que ocupa la segunda posición en la clasificación general, intentará resarcirse de sus problemas en la cita inaugural de Madrid y superar al líder actual Jaime Busto.

El Campeonato del Mundo de X-Trial celebra este fin de semana su segunda prueba de la temporada en Chambéry, Francia. Los pilotos del Repsol Honda HRC , Bou y Marcelli, buscarán mejorar los resultados conseguidos hace un par de semanas en Madrid. Toni Bou terminó con mal sabor de boca que le dejó el Palacio Vistalegre. Por su parte, Gabriel Marcelli luchará por clasificarse para la final y pelear por un puesto en el podio.

El vigente campeón del mundo en la disciplina bajo techo llega a esta segunda prueba del año con la máxima motivación. Tras liderar la primera vuelta y la Superpole en Madrid, un error de reglamento le dejó sin opciones de disputar la victoria en la final. Por ello, en Chambéry, Bou tiene como objetivo subirse al escalón más alto del podio. Actualmente, ocupa la segunda posición en la clasificación general, con 15 puntos.

“Llegamos a la segunda ronda con mucha motivación y con ganas de lograr un buen resultado. Aunque no empezamos de la mejor manera, una segunda posición siempre es positiva para el campeonato. Hemos estado trabajando duro para intentar conseguir este sábado el mejor resultado posible. El nuevo formato no afecta nuestra gestión de la competición; como siempre, nuestra estrategia es hacer una buena primera vuelta y clasificarnos para la final. El objetivo principal es quitarme el mal sabor de boca que me dejó la cita de Madrid tras la confusión con el briefing, y mostrar nuestra mejor versión” , dice Bou.

Su compañero Gabriel Marcelli también llega con la ambición de mostrar su mejor versión en la localidad francesa. El piloto de la Montesa Cota 4RT quedó fuera de la final en la prueba inaugural de la temporada 2025, finalizando en la quinta posición. Este fin de semana, el gallego buscará regresar al Top 3 y adaptarse mejor al nuevo formato de competición.

“Me hubiera gustado que el parón fuera más largo para poder prepararme mejor para la carrera del sábado, pero es cierto que, al ser corto, no pierdes el nivel físico, y llego preparado a esta segunda ronda. Tenemos que ajustar un poco la estrategia, ya que en Madrid el nuevo formato no me favoreció demasiado y nos quedamos fuera de la final por muy poco. Para esta carrera, sé que tengo que darle la vuelta a la situación. El objetivo es volver al podio y gestionar mejor toda la competición, adaptándome al nuevo reglamento para poder luchar por la victoria”, apunta Marcelli