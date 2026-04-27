Sébastien Ogier sigue siendo el rey: Victoria en el Rally Islas Canarias ante el error de Solberg

Teníamos una lucha emocionante en el rally más especial de todo el Mundial y Sébastien Ogier demostró por qué sigue siendo el rey del WRC, después de conseguir su 9º título en 2025. El francés ganó el Rally Islas Canarias, llevando al límite a su compañero de equipo, Solberg, que tuvo un accidente en el penúltimo tramo y abandonó. Elfyn Evans terminó 2º y asciende hasta el liderato en la general. Dani Sordo volvió al Mundial “disfrutando” y acabó 7º, justo detrás de sus compañeros en Hyundai.

La batalla hasta el momento estaba siendo alucinante. Oliver Solberg empezó el domingo como terminó el sábado, ganando dos stages. La distancia con el líder, Ogier, se redujo de 3,8 segundos a tan solo 2,2. El sueco podía dar la sorpresa, pero todo se le escapó en el penúltimo tramo. Solberg se chocó contra un guardarraíl en la segunda pasada por Ingenio - Telde – Valsequillo, en una curva a derechas en bajada y tuvo que abandonar porque su Toyota quedó dañado.

La victoria número 63 de Ogier estaba asegurada. Encima el francés ganó ese maldito tramo 17 para Solberg, que se descuelga de la lucha por el Mundial con este abandono. Elfyn Evans consiguió el mejor tiempo en el Power Stage (último tramo), terminó 2º en la prueba y asciende hasta el liderato del campeonato. Sami Pajari cerró el podio número 300 para Toyota y Katsuta, ganador de las 2 rondas anteriores (Kenia y Croacia), el top 4 de la firma japonesa.

Tras perder la victoria del Rally de Croacia, Adrien Fourmaux terminó 5º, el mejor de los Hyundai, a pesar de una penalización de 10 segundos por salida anticipada en el Power Stage. La marca surcoreana no pudo con Toyota. Thierry Neuville acabó 6º y 7º fue Dani Sordo en su regreso al Mundial de Rallyes casi 2 años después (desde Acrópolis 2024). El español empezó la prueba por delante de sus compañeros de equipo, pero le adelantaron el sábado y el domingo, por esa falta de actividad en el Mundial: “El rally fue un poco difícil en lo general. Pensábamos que íbamos a estar más cerca pero al final seguíamos luchando mucho con el coche. No tuvimos una buena velocidad pero hemos probado todo”, afirmó Sordo.

Con el triunfo en el último tramo, Elfyn Evans es el nuevo líder del Mundial de Rallyes con 101 puntos, 2 más que el 2º, Takamoto Katsuta. Sami Pajari es 3º con 72 puntos y con el abandono, Solberg está 4º con 68 y se queda rezagado de la lucha por el campeonato. El primer Hyundai es el de Fourmaux 5º con 59 y Sébastien Ogier sube a la 6º posición con 58 puntos. No tenemos que esperar mucho para la próxima prueba del WRC, ya que será del 7 al 10 de mayo en Portugal, con el nueve veces campeón del mundo y Dani Sordo presentes.

Clasificación final Rally Islas Canarias

Clasificación final Rally Islas Canarias / WRC

Los españoles impresionan en Rally2 y Rally3

Yohan Rossel se llevó la victoria en WRC2 dominando la prueba en las Islas Canarias. Alejandro Cachón acabó 2º (10º en la general), aunque tuvo que estar muy atento al hermano del líder, Léo: “Me siento bien. Ha sido una gran batalla durante todo el rally con Léo. Estoy realmente feliz. El equipo trabajó muy duro, especialmente los mecánicos”. Yohan empata a 52 puntos en el liderato de Rally 2 con Léo y el piloto español asciende a la 6º posición con 29 puntos.

A pesar de los problemas de potencia en el coche de Gil Membrado, que le relegaron al 2º puesto al final del sábado, el español triunfó en Rally3 y se pone líder con 4 puntos de ventaja sobre Matteo Fontana.