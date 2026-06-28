Sébastien Ogier sigue siendo el Dios de los Rallies

Por algo se llama el “Rally de los Dioses”. Un duro y complicado Rally Acrópolis de Grecia, cambió su recorrido un 75%, pero siempre es una prueba de infarto. Sébastien Ogier consiguió su segunda victoria en Grecia para seguir siendo el Dios, logrando el máximo de puntos con el Super Domingo y el Power Stage. Thierry Neuville acabó segundo siendo uno de los numerosos pilotos afectados por los incidentes y pinchazos. Dani Sordo iba octavo cuando se tuvo que retirar antes del último tramo.

Neuville empezaba la jornada del domingo en cabeza de la general con 4,1 segundos de ventaja, pero pronto cambió. El día comenzó con la primera pasada por Aghii Theodori, el tramo más largo del rally (25,39 kilómetros), y Ogier dio un golpetazo sobre la mesa. El nueve veces campeón del WRC se volvió a poner primero de la general, con tan solo 1,3 segundos de ventaja sobre Neuville. El piloto de Hyundai tuvo algunos problemas en este tramo porque se fue un poco largo en algunas curvas: “No consigo mantener la parte trasera en la trazada, sobre todo cuando el terreno es arenoso“, afirmó.

Adrien Fourmaux marcó el scratch en un stage 14 marcado también por los problemas del líder del Mundial. Evans tuvo un pinchazo en el neumático trasero derecho al principio del tramo. En un terreno “resbaladizo”, Dani Sordo registró el 11º mejor tiempo para seguir octavo en la general.

El Rally Acrópolis seguía emocionante. Neuville y Ogier registraron el mismo tiempo (11:19.6) para marcar scratch en el tramo 15. La distancia que separaba a los dos líderes seguía estancada en tan solo 1,3 segundos, mientras los problemas en la “parte trasera” del belga de Hyundai continuaban. En la lucha por el podio de la general, Fourmaux sufrió su tercer pinchazo de la prueba y se despidió de la tercera posición tras perder 1 minuto y 51 segundos. En un terreno complicado, Josh McErlean con el Ford, ascendió al cuarto puesto, con el francés quinto con 9 décimas de ventaja sobre Pajari sexto.

La segunda pasada por Aghii Theodori decidió definitivamente el “Rally de los Dioses”. En un tramo más limpio y rápido, Sébastien Ogier marcó el mejor tiempo y certificó la victoria con el drama en forma de pinchazos en los neumáticos traseros de Neuville. El belga perdió más de 50 segundos y la distancia en la general ascendió hasta los 54,8 segundos en favor del nueve veces campeón del WRC. Josh McErlean también tuvo problemas en el tramo 16. El piloto de Ford se salió de pista y perdió 48 segundos. Pajari se acercó a 14 segundos de la cuarta posición del irlandés tras superar por una décima a Fourmaux.

Dani Sordo continuaba octavo en la general sin encontrar la velocidad: “Es algo fuera de lo normal”, dijo. Hyundai decidió retirar el coche del español antes del inicio del Power Stage (Tramo 17). “El equipo ha decidido retirar el coche 6 del Rally de Acrópolis. La decisión se ha tomado como medida estratégica para optimizar la preparación del equipo y garantizar la mayor flexibilidad posible de cara a los próximos rallies rápidos sobre tierra”, escribió el equipo surcoreano.

Sébastien Ogier hizo un domingo perfecto para reinar y lograr su segundo triunfo en el “Rally de los Dioses”. El nueve veces campeón del WRC marcó el mejor tiempo en el último tramo para ganar el Rally Acrópolis de Grecia y consiguió los cinco puntos del Super Domingo y del Power Stage. Finalmente, el francés sacó 58,3 segundos a un “decepcionado, pero un poco alegre” Thierry Neuville segundo y más de 3 minutos a Katsuta tercero, que no tuvo grandes problemas durante la prueba.

Joshua McErlean acabó cuarto a 4 minutos 55 segundos de Ogier, en su mejor resultado en WRC. Sami Pajari fue quinto a 5 minutos 2 segundos del líder y Adrien Fourmaux sexto después de sufrir su cuarto pinchazo de la prueba en el último stage. En un Rally Acrópolis duro, el líder del Mundial, Elfyn Evans, terminó séptimo a casi 6 minutos del nueve veces ganador del WRC. Con bastantes contratiempos, Oliver Solberg y Jon Armstrong finalizaron muy atrás en la general.

Clasificación final Rally Acrópolis de Grecia 2026 / WRC

Elfyn Evans sigue liderando el Mundial con 158 puntos y Takamoto Katsuta (151) le sigue en segunda posición, a tan solo siete puntos. Tras este increíble Rally Acrópolis, Sébastien Ogier (125) vuelve a la lucha por el título. El francés asciende al tercer puesto a 33 puntos de la cabeza. Sami Pajari está cuarto con 114 puntos y Solberg cierra el top 5 con 103 puntos. Los pilotos de Hyundai están sexto Fourmaux (97) y séptimo Neuville (95). La próxima cita del WRC será del 17 al 19 de julio en el Rally de Estonia, con la presencia de Sébastien Ogier como quinto Toyota. Dani Sordo no estará en esta prueba.

Alejandro Cachón logra el podio y Jan Solans comprueba la dureza del Rally Acrópolis

Robert Virves triunfó en el “Rally de los Dioses”, después del pinchazo en la rueda trasera derecha del segundo, Andreas Mikkelsen, en el tramo 15. Alejandro Cachón terminó tercero en un Rally “muy duro”. Jan Solans acabó octavo tras sufrir un pinchazo en el neumático trasero izquierdo también en el stage 15, en una prueba que se trataba “simplemente de sobrevivir”. Roope Korhonen lidera el Mundial de WRC2 con 64 puntos, tan solo tres más que Cachón segundo, y cuatro más que Léo Rossel tercero.