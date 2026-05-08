Sébastien Ogier saca provecho en medio de los problemas de sus rivales

El Rally de Portugal está emocionante. Tras encabezar la tabla en la jornada del jueves, Oliver Solberg y Adrien Fourmaux tuvieron problemas en forma de salidas del trazado, con pinchazo en el caso del piloto de Hyundai. Sébastien Ogier lo aprovechó y es líder tras ganar 3 de los 7 tramos del viernes. El francés le saca 3,7 segundos a Thierry Neuville y Dani Sordo está 8º con contratiempos en los neumáticos.

El viernes empezó con las victorias de Sami Pajari en los tramos 4 y 5, que le auparon hasta la 2º posición. En estos stages, Solberg perdió el liderato en favor de Fourmaux y el de Toyota bajó al 4º puesto: “La sensación es horrenda. No ha sido una buena conducción”, afirmó el sueco. Thierry Neuville registró el mejor tiempo en el último tramo de la mañana. Una matinal marcada por las quejas de todos los pilotos sobre el poco agarre.

Sébastien Ogier hizo “algunos cambios” que le funcionaron en la tarde. El francés hizo el mejor tiempo en el tramo 7 y subió hasta el 2º puesto. Un stage 7 marcado por el peligroso momento que vivió Elfyn Evans. El líder del Mundial tuvo que reducir la velocidad porque se topó con el polvo de un camión grúa que estaba circulando por el medio del camino.

Adrien Fourmaux adelantó a Solberg y cogió el liderato del Rally de Portugal por la mañana, conservándolo hasta el tramo 8. El francés de Hyundai se fue largo en la misma zona en la que minutos antes también se había salido el sueco. Fourmaux perdió 28 segundos por el pinchazo de los dos neumáticos del lado derecho, tanto el delantero como el trasero. Esta situación la aprovechó Ogier que ganó este stage 8 y empezó a liderar la prueba con mano de hierro. El nueve veces ganador del Mundial de Rallyes también se llevó el tramo 9 y Neuville marcó el mejor tiempo en el último stage de la jornada de viernes.

Ogier es líder con 3,7 segundos de ventaja sobre Neuville 2º. El top 3 lo cierra Sami Pajari a 15,2 segundos del francés. 4º está Solberg, 5º Evans y hasta la 6º posición bajó Fourmaux. Dani Sordo tuvo un viernes complicado con problemas en los neumáticos: “Cometimos un error ayer, pusimos neumáticos duros en lugar de blandos”. El español no está “en el ritmo”, pero intentará volver a encontrarlo el sábado. Una jornada en la que habrá “condiciones complicadas”, como afirma el 7º clasificado, Katsuta. El sábado se disputarán 9 tramos con el doble paso por Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante (tramos más largos del Rally, 26,24 kilómetros), Paredes y la superespecial de Lousada.

Clasificación Rally de Portugal hasta el stage 10

Clasificación Rally de Portugal hasta el stage 10 / WRC

La cara y cruz de los españoles en WRC2 y WRC3

El Rally de Portugal está emocionante en todas las categorías. En Rally2, Jan Solans marcó el mejor tiempo en 2 tramos de la jornada del viernes, y sigue liderando con 3,7 segundos de ventaja sobre el 2º, Roope Korhonen. 3º está Yohan Rossel a tan solo 2 décimas del finlandés. Alejandro Cachón se colocó en cabeza tras los stages de la mañana, pero tuvo que retirarse por la rotura de la polea del alternador. El equipo Repsol Toyota está trabajando para que el español pueda volver a la competición en la jornada del sábado. En WRC3, Matteo Fontana se coloca líder con Ali Türkkan 2º y Gil Membrado 3º a 11,6 segundos del italiano.