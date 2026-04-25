Sébastien Ogier al frente de la general con Dani Sordo encabezando a los Hyundai

El Rally Islas Canarias está en plena ebullición. Tras terminar 7º en la superespecial de ayer, jueves, dentro del Estadio de Gran Canaria, Sébastien Ogier se aúpa hasta el liderato, después de llevarse la victoria en cuatro tramos. Oliver Solberg le pisa los talones en la 2º posición, y Sami Pajari es 3º a menos de 20 segundos del francés. El top 5 está copado por los Toyota y 6º está Dani Sordo, en su vuelta al Mundial de Rallyes, liderando a los Hyundai.

El día empezó con la victoria de Ogier en el tramo Vallesco – Arterana 1, que le hacía ponerse líder del Rally Islas Canarias. A partir de ahí, el francés no se ha bajado de la primera posición en la general. La organización tuvo que cancelar el tercer tramo Tejeda – San Mateo 1, por la existencia de “numerosos vehículos aparcados erróneamente”.

Ogier también se llevó el tramo Mogan – Aldea 1 y Solberg ganó el stage 5. El nueve veces campeón del Mundial de Rallyes consiguió el triunfo en el tramo 6 y 7, en un día en el que dio “algunos pasos positivos con el equilibrio del coche”. La tarde no fue fácil para el piloto sueco de Toyota, que está 2º.

Sami Pajari se mantiene en la lucha por el podio después de escalar hasta el 3º puesto, igualando el mejor tiempo de Katsuta en la superespecial del estadio. Evans está 4º y el actual líder del Mundial de Rallyes cierra un top 5 de Toyota con algunos problemas en la parte delantera de su coche.

En el 6º lugar está el primer Hyundai, el de Dani Sordo. El piloto español regresaba al WRC, tras casi dos años de ausencia, y parece que no ha pasado el tiempo, porque lideró a los coches de la firma surcoreana en un día “muy largo”. Sordo tuvo una “mañana un poco mejor” que la tarde, porque “unos cambios en el coche no han ido en la buena dirección”. Fourmaux está 7º en la general y Neuville 8º con problemas en la parte delantera de su Hyundai. Veremos si remontan un poco los Hyundai, aunque Sordo tiene “claro que los Toyota” están un poco lejos. El sábado llegará la jornada más larga del Rally Islas Canarias con dos pasos por Maspalomas, Arucas – Teror y Moya – Gáldar.

Clasificación Rally Islas Canarias hasta el Stage 8

Clasificación Rally Islas Canarias hasta el Stage 8 / WRC

Los españoles dan alegrías en WRC2 y WRC3

En WRC2, la segunda categoría en el Mundial de Rallyes, Yohan Rossel dominó todas las etapas del viernes, menos la superespecial del estadio que se la llevó Giovanni Trentin, y es líder de la general al volante de su Dacia. Alejandro Cachón está 2º a tan solo 22 segundos del francés: “Estoy contento de cómo hemos corrido. Estamos yendo muy rápidos, pero (Yohan) Rossel siempre tiene un poco más en cada tramo”, afirmaba el español. Léo Rossel cierra el top 3 y Jan Solans está 6º.

Gil Membrado es el líder de WRC3, después de conseguir la victoria en todos los stages del viernes, a bordo de su Ford Fiesta Rally3. El español está “muy contento con el trabajo” en un “día largo”, en el que “costaba encontrar una buena línea en la carretera”. Abramowski, ganador de la superespecial 1, está 2º y Rossi 3º.