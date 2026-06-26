Sébastien Ogier empieza con buen pie en Grecia

El Rally Acrópolis será duro. Los pilotos tendrán que enfrentarse a tramos complicados, al calor y gestionar la resistencia de la mecánica con temperaturas cercanas a los 40ºC. Sébastien Ogier empieza como líder en la octava prueba del Mundial, en busca de repetir el triunfo de 2011 y acercarse a Elfyn Evans en la clasificación del campeonato. Además, Hyundai quiere despertar ante la hegemonía de Toyota, en la vuelta de Dani Sordo a uno de los Rallies más históricos.

El día empezó pronto con el shakedown de 3,34 kilómetros cerca de Loutraki. El ganador del Rally Acrópolis en 2022 y 2024, Thierry Neuville, se mostró con confianza desde el principio y registró el mejor tiempo en su tercer intento con un 2:13.4. Ogier terminó segundo a tan solo una décima y Adrien Fourmaux fue tercero a más de dos segundos de su compañero en Hyundai.

Cuarto acabó Solberg a 2,3 segundos del tiempo de Neuville, con Katsuta quinto a 2,8 del belga. Noveno terminó Dani Sordo en un Rally Acrópolis que le trae muy buenos recuerdos, ya que ha subido al podio en cuatro de sus últimas cinco participaciones, terminando segundo en 2024. El top 10 lo cerró el líder del Mundial, Elfyn Evans, registrando un tiempo 5,1 segundos más lento que Neuville.

La acción regresó por la tarde con el primer tramo del Rally Acrópolis, la superespecial de 1,86 kilómetros disputada en el Parque Deportivo Ellinikon de Atenas. En el único stage de asfalto del Rally, los coches salían enfrentándose de dos en dos, lo que dejó un momento emocionante con el duelo entre dos españoles, Dani Sordo y Alejandro Cachón.

Ogier marcó el mejor tiempo (1:38.2) para comandar la general, pero sabe que a partir de mañana, viernes, es cuando empieza de verdad el Rally. “Muchas secciones difíciles que superar; lo principal será evitar problemas”, afirma el nueve veces campeón del WRC sobre las claves de la prueba en Grecia. Segundo terminó Katsuta a 1 segundo del francés y tercero fue Neuville a 1,1.

Sami Pajari acabó cuarto y Solberg quinto a 1,2 segundos de Ogier. Evans fue sexto a 1,4 y cree que será “un fin de semana con muchos pinchazos y tantas piedras sueltas”. El líder del Mundial dice que la clave es “intentar evitar problemas y dar lo mejor”. Fourmaux fue séptimo a 1,9 segundos del francés y Dani Sordo octavo a 2,5.

Mañana, viernes 26 de junio empezará el fuego real con la jornada más larga del Rally Acrópolis, seis tramos cronometrados que suman en total 129,22 kilómetros. El primer stage sobre tierra se disputará a las 07:48 (horario peninsular español) con Bauxites, antes de pasar por el Monte Parnaso, Monte Elikon, Tiva y dos veces por Stiri.

Inicio calmado en una “carrera dura” para Alejandro Cachón y Jan Solans en WRC2

Andreas Mikkelsen hizo el mejor tiempo en el shakedown en Rally2, con Solans tercero y Cachón séptimo. En cuanto empezó la acción ‘de verdad’, los pilotos punteros aparecieron. Yohan Rossel registró el mejor tiempo en la superespecial para ponerse líder con tan solo una décima de ventaja sobre su hermano Léo. Roberto Daprá está tercero a seis décimas, Solans acabó sexto a 1,8 segundos de Yohan y Cachón octavo a 2,1: “Va a ser una carrera dura, sin duda. Tenemos que ser inteligentes y tener mucha suerte con el manejo de los neumáticos entre las rocas”, afirmó Cachón.