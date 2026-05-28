Sébastien Ogier buscará recuperarse tras su descalabro en Portugal

Los rallies pueden ser duros e imprevisibles. Si no, que se lo digan a Sébastien Ogier, que iba lanzado hacia la victoria en el Rally de Portugal, pero un pinchazo en el penúltimo tramo le hizo perder más de un minuto y acabó 6º. El triunfo fue para Thierry Neuville, que también sufrió las complicaciones de los rallies tras perder la victoria en el último stage en Croacia. Con este panorama, el WRC llega al ecuador de su temporada en Japón para disputar el último rally de asfalto del año.

Un siempre complicado Rally de Japón

El WRC aterriza en Japón en una época algo extraña, ya que se adelanta de su fecha habitual, noviembre a mayo, y no veremos lluvias, ni hojas sobre el asfalto. Se espera tiempo seco y temperaturas que rondan entre los 27 y 30ºC. Los pilotos se enfrentan a tramos estrechos, revirados y con poco margen de error. Además, los pinchazos son frecuentes debido a los bruscos cambios de dirección.

El Rally de Japón se disputó originalmente sobre tierra entre 2004 y 2010 (en 2009 no se celebró), antes de regresar al calendario del WRC en 2022 sobre asfalto. Este fin de semana hay que estar muy atento a Ogier (2010 y 2025) y a Evans (2023 y 2024), que junto a Mikko Hirvonen, son los pilotos que más victorias tienen en Japón (2). Thierry Neuville consiguió el triunfo en el regreso de la prueba en 2022, y a partir de ahí se ha asentado en Toyota City, en la región central de Japón.

Sébastien Ogier lidera el shakedown

La acción en Japón empezó con el shakedown de 2,53 kilómetros en Kuragaike Park. El mejor tiempo lo marcó Sébastien Ogier, con Elfyn Evans 2º y Sami Pajari 3º. Adrien Fourmaux fue el mejor Hyundai, 4º, Takamoto Katsuta 5º, y Joshua McErlean con el Ford, 6º. Oliver Solberg acabó 7º, con Armstrong 8º, Hayden Paddon 9º y el campeón del Rally de Portugal, Thierry Neuville, 10º.

En Rally1 no hay representación española, ya que Dani Sordo volverá en el Rally Acrópolis (25 al 28 de junio). El que sí que está en el país nipón es Alejandro Cachón en Rally2, vigente ganador de la prueba: “Siempre es un placer estar en este país. Me encanta todo. Las etapas son increíbles y espero disfrutarlas mucho y hacer felices a todos los aficionados”, afirmó el asturiano, que marcó el 3º mejor tiempo en el shakedown. El mejor registro fue de Nikolay Gryazin, con Romet Jürgenson en 2º posición.

El Mundial llega muy emocionante a Japón. Toyota ha conseguido 5 de las 6 victorias esta temporada y Elfyn Evans es el líder con 123 puntos, 12 más que su compañero en el equipo nipón, Katsuta. El top 3 lo cierra Solberg con 92 puntos y 4º aparece el primer Hyundai de Fourmaux con 79. 5º está Sami Pajari con 78 puntos, 6º Ogier con 67 y 7º el ganador del Rally de Portugal, Thierry Neuville, con 65 puntos.

Horarios y dónde ver el Rally de Japón

El Rally de Japón empezará este viernes 29 de mayo con el primer stage, Asuke 1 de 12,9 kilómetros a la 1:03 (horario peninsular español). En total habrá 20 tramos, seis el viernes, ocho el sábado y seis, incluyendo el Power Stage a orillas del lago Mikawako (13,98 km), con una distancia total de 302,82 kilómetros cronometrados. Además, todo el Mundial de Rallyes se puede seguir a través de RallyTV en DAZN y en Diario SPORT con las crónicas de cada día de competición.