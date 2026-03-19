Rally Raid de Portugal
Sébastien Loeb gana la segunda etapa en Portugal y se coloca líder
El francés venció la segunda etapa del Rally Raid de Portugal y asaltó el liderato en la competición de coches, hasta ahora en manos del portugués Joao Ferreira
EFE
El francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders) venció este jueves en la segunda etapa del Rally Raid de Portugal, con un total de 377 kilómetros de especial y 171 de enlace entre Grândola (Portugal) y Badajoz, y asaltó el liderato en la competición de coches, hasta ahora en manos del portugués Joao Ferreira.
Loeb registró el mejor tiempo con 02:47:47 en una de las etapas más largas del recorrido y aprovechó el mal día de Ferreira, que fue sexto.
Por detrás del francés se colocaron el sudafricano Guy Botterill y su copiloto, el español Oriol Mena, de Toyota Gazoo Racing, a 0:09, y el estadounidense Seth Quintero, tercero a 1:04.
Loeb da un vuelco a la clasificación tras esta jornada y se apodera del liderato, seguido por Botterill y Quintero, y con Ferreria cuarto.
Tras el abandono de Carlos Sainz el primer día por problemas con el motor de su Ford Raptor T1+, Laia Sanz (Ebro) marcó del decimonoveno mejor tiempo del día a 16:55 de la cabeza y mejoró las sensaciones de la pasada jornada, en las que se salió del recorrido.
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