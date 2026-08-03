Ni el Seat León ni el Volkswagen Polo: Este es el modelo de coche más vendido en España en 2026

Recién salido del horno, ya está aquí el ranking de los coches más vendidos en España en lo que llevamos de año 2026, así como las marcas favoritas por los conductores.

Lo primero destacable de la lista es las características preferidas de los usuarios de las carreteras españolas, donde se puede observar una clara tendencia a favor de las opciones híbridas.

Pontevedra. Accidente en la autopista AP-9 a la altura de A Barca / Gustavo Santos / FDV

De hecho, según informa Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), los coches híbridos convencionales ya suponen el 46,8% de las matriculaciones, mientras que por el otro lado, los que más caen son los diésel, que abarcan un 5,6% del mercado.

También destaca que los 100% eléctricos y los híbridos enchufables siguen su tendencia al alza y ya son el 22,2% de las ventas, lo que supone un aumento del 34,9% respecto al 2025.

Ya se conocen los coches más vendidos en España en 2026. / Cortesía

El coche más vendido del 2026

A falta de algo más de cuatro meses para concluir el año, el Dacia Sandero es el modelo con mayor número de matriculaciones del 2026, entre enero y julio, con casi 22.000 unidades vendidas. El Sandero repite tras ser el coche más vendido del 2025.

Se trata de un modelo que se puede encontrar a partir de 14.490 euros en su versión del 2026 y que cuenta con varias opciones de financiación, un aspecto que le otorga ventaja respecto a sus competidores. En segunda posición está el Seat Ibiza, con más de 18.000 y cierra el podio el Toyota Corolla con más de 15.000.

El Dacia Sandero es el modelo de coche más vendido entre enero y julio en España. / ·

También destacan el Toyota C-HR, el Peugeot 208, el MG ZS, el Seat Arona, el Peugeot 2008, el Toyota Yaris Cross y el Hyundai Tucson.

La marca favorita de los conductores

En lo que a marcas se refiere, pese a que Dacia domina el mercado en cuanto al modelo más vendido es Toyota la compañía que lidera la venta total de vehículos, con más de 64.000. La segunda marca más vendida es Volkswagen, con casi 48.000 unidades vendidas, y la tercera es Seat, con casi 44.000 unidades.

Cierra el top 10 Renault, Kia, Peugeot, Dacia, Hyundai, Mercedes y BMW.