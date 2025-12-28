Santolino: "Con buenas sensaciones y el físico del año pasado, puedo volver a luchar por una victoria"

Lorenzo Santolino (Salamanca, 1987) afronta en 2026 su octavo Rally Dakar, uno más como la cara visible de Sherco, equipo del que es la gran baza. La edición pasada firmó la gesta de conseguir la victoria en la etapa 3 y apuntaba al Top-10 aunque problemas técnicos lastraron sus opciones en el que fue un auténtico rally de contrastes para él.

Este 2026 se enfrenta a una lesión en el pie derecho, del que fue operado recientemente, aunque aspira a replicar las buenas sensaciones del pasado Dakar. Antes de viajar a Arabia Saudí atendió a SPORT para analizar sus opciones.

El año pasado firmaste una victoria de etapa y mostraste buen ritmo hasta que comenzaron los problemas técnicos, ¿Cuáles son tus objetivos en esta edición de 2026?

Estar en buenas condiciones. Hace tres semanas me fracturé un dedo del pie derecho y eso ha lastrado un poco toda la fase final del entrenamiento. No estoy mal, pero no sé a qué nivel voy a estar hasta que no esté ahí y empiece la carrera. Espero que poco a poco vaya cambiando el ritmo y poder ser competitivo como el año pasado. Si me encuentro con buenas sensaciones y con la velocidad y físico del año pasado, pues seguro que se puede intentar repetir, luchar por una victoria e intentar luchar por el Top-5, pero no me quiero marcar ningún objetivo, ya que la prioridad va a ser el ver cómo estoy, el recuperar el máximo y empezar de menos a más.

Lorenzo Santolino celebra su triunfo en la tercera etapa del Dakar / ASO

¿Crees que esa fractura te puede afectar de manera considerable?

Seguro que va a afectar, sobre todo al principio. Estoy convencido, porque al final ir con un poco de dolor te cambia la posición a la hora de frenar y girar la moto. Pero creo que también según avance la carrera, el entrenamiento que tenemos el resto del año va a hacer que evolucione mejor y pueda ir entrando en este ritmo de competición. Creo que quizás me va a costar un poco el arranque, pero luego espero estar al nivel de siempre.

El año pasado en la novena etapa, cruzaste la meta empujando tu moto. ¿Qué recuerdas de ese momento?

No tenía ni tiempo para pensar, el objetivo era cruzar la meta, llegar al vivac. Y lo hice desvanecido por el calor, el esfuerzo y la deshidratación. Y nada, pues a descansar y recuperarme. Fue bastante intenso y bastante épico a nivel de repercusión pero yo ni pensaba en ella ni me daba cuenta. Es un poco el espíritu de la carrera, a pesar de que nuestro objetivo principal era conseguir un buen resultado y estando ya fuera querer acabar, pues es un poco ese espíritu aventurero del Dakar.

Sherco se presenta con tres pilotos este Dakar: Bradley Cox, Harith Noah y tú mismo. ¿Cuál es el potencial del equipo?

Tenemos a Bradley Cox que se ha incorporado este año, un piloto joven, con muchas ganas. Tiene una buena velocidad y mucha experiencia en la carrera al ser hijo del mítico Alfie Cox, así que lleva viviendo la carrera desde que es un niño. Y ahora está en la etapa de adaptación al equipo oficial. Tiene la oportunidad de entrenar con todos juntos. Hace un poco más de entreno específico de rally que antes no lo hacía. Tenemos que darle un poco de tiempo, pero va a dar pasos de evolución y creo que puede ser competitivo.

Y después, por otro lado, está Harith Noah del piloto de India. La verdad es que el año pasado tuvo muy mala suerte, se lesionó en la prólogo y no hizo ni 20 kilómetros de carrera, pero en el año anterior, tuvo un rendimiento espectacular. Es un piloto que no tiene un palmarés muy grande en la moto pero que ha trabajado muchísimo para mejorar su nivel de pilotaje. Y el resto, el nivel de trabajo físico, de trabajo mental, lo ha explotado muchísimo y puede suplir esa carencia técnica y puede ser también muy competitivo.

¿Cuáles crees que serán las etapas clave en este 2026?

La verdad es que no me he fijado mucho. Sé como es el recorrido, obviamente, he seguido las noticias que nos han dado, he mirado cómo puede ser, más allá de kilometrajes. Pero cuando nos dicen que es una etapa difícil por el tipo de trazas y demás, pues a veces es una etapa limpia. Y la etapa que es más limpia para la organización, normalmente se lía, hay caos, la gente se pierde... Hay que estar preparado para las adversidades y ya en la etapa si siento que está todo muy muy bien, que tengo el ritmo, que tengo la velocidad, pues dar ese poquito extra de riesgo para poder mantener el ritmo cuidando la etapa. Y si sale una etapa limpia de la organización, pues intentaré acabar el trabajo, intentaré luchar por la etapa. Pero creo que no es el objetivo del primer día. Lo primero va a ser coger la adaptación al ritmo de la carrera y luego ir valorando.

¿Cuál crees que es el principal aprendizaje que has obtenido a lo largo de toda tu experiencia en el Dakar?

La gestión del ritmo es lo más importante, porque al final para ir rápido necesitas confianza pero también saber dónde está el límite. En mi caso, mi principal error cuando empecé es que mi confianza fue subiendo, cada carrera, cada etapa, cada entreno y parecía que todo iba bien, que todo era fácil hasta que tuve una caída súper fuerte. Toda esta experiencia me ha ayudado a anticipar, a entender mejor el terreno, cuando hay un problema interpretar el ‘road book’... como ya me he equivocado muchas veces sé buscar mejor, tengo más opciones para reencontrar la zona.

Y a nivel personal ¿también supone un aprendizaje?

Sí, y fue una de las cosas que me gustó mucho cuando hice el cambio al rally. Yo venía del Enduro y antes del Motocross y aprendí mucho de lo que es el pilotaje y la técnica pero cuando llegué al rally entró un poco la navegación y otras muchas cosas de gestión. Y todo este crecimiento, a nivel personal, al final te vuelcas en esta carrera, es tu vida y todo lo que haces en tu día a día es para mejorar en esta carrera, las pautas, los protocolos, el trabajo mental, todo eso me ha ayudado también en mi crecimiento personal.

Si tuvieras que quedarte con tu mejor momento de estos años, ¿cuál sería?

Cuando crucé la meta del Dakar 2021. Era mi tercera participación, las dos primeras no había acabado por lesión y esta fue la primera que acabé, y en el sexto puesto del general. Este es el mejor momento que tengo.

¿Y el más duro que tuviste que afrontar?

El más duro fue después de la fuerte caída del 2019. Pero al siguiente año me lesioné sin caerme y fue un año difícil. Volver a encontrar ese ritmo, ese periodo desde la caída del 2019 hasta volver a ser competitivo fue un periodo donde se rompió esa confianza que iba cogiendo, y tienes que volver a trabajar a ir cogiendo esa confianza, es lo que más cuesta. Fue complicado ese año.

Has tenido una buena temporada, séptimo en la general en el Rally de Marruecos, séptimo en Portugal, ¿te deja con buen sabor de boca entiendo todo lo que has vivido este año?

Sí, creo que la preparación iba por buen camino, creo que las sensaciones estaban siendo muy buenas, especialmente en los últimos entrenos, ya después del Rally de Marruecos, la progresión era muy buenas y las sensaciones eran buenas. Se han visto lastradas por el tema de la lesión, que no es grave, no es algo que me incapacite pero sí que me he estado lastrando muchísimo el entrenamiento, justo antes del Dakar, no ha llegado el mejor momento.