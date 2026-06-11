Una sanción roba a Cadillac una pole de infarto y se la da a BMW

Vaya 94º edición de las 24 Horas de Le Mans que nos esperan. El Cadillac #38, con Jack Aitken al volante, logró una pole de récord, arrebatándosela al BMW #15 por tan solo 5 milésimas. Pero el Hypercar de la firma alemana saldrá primero, porque el #38 no siguió las indicaciones del director de carrera y fue sancionado. El Genesis #19 de Dani Juncadella sorprende, con el Aston Martin #009 de Riberas en el top 10 y el Ferrari #50 de Miguel Molina en horas bajas.

Tras la hecatombe de los Peugeot y del Ferrari #83, vigente ganador de las 24 Horas de Le Mans, que quedaron eliminados a las primeras de cambio, Cadillac empezó fuerte en la Hyperpole 1 del jueves, con el #38 en primera posición y el #101 en tercera. Entre ellos, la sorpresa, el Genesis #19 de Dani Juncadella, conducido por Jaminet, que le valió su primera vuelta para clasificarse a la Hyperpole 2.

Los Ferrari y los Aston Martin no daban buenas sensaciones, instalados en las últimas posiciones. El #51 se salvó con Giovinazzi al volante, pero el #50 de Miguel Molina, conducido por Fuoco, terminó 12º y no pudo entrar en la última parte de la clasificación. El Alpine #35 terminó primero, con el Cadillac #38 segundo y el Genesis #17 tercero. Los 9 primeros terminaron en tan solo 0,6 segundos. La igualdad era evidente. Y también se veía en la parte trasera, porque el Aston Martin #009 entró 10º, con un tiempo solamente 13 milésimas más rápido que el #007, 11º. El Ferrari #50 fue 12º a 114 milésimas del #009 y cayó eliminado.

BMW logra una pole de récord tras la sanción de Cadillac

Empezó la Hyperpole 2, donde se juega la pole para las 24 Horas de Le Mans. Entraron el Aston Martin #009, los tres Cadillac, los dos BMW, el Alpine #35, los dos Genesis y el Ferrari #51. El BMW #15 conducido por Dries Vanthoor pronto empezó a destacar, marcando el récord de vuelta más rápida de un Hypercar en Le Mans, con un 3:22,745.

Vanthoor siguió a lo suyo y registró otro récord, que el Cadillac #38 batió por tan solo 5 milésimas, con un tiempo de 3:22,559. La firma estadounidense celebró la pole, pero fue sancionado con la anulación de su mejor tiempo por no seguir las indicaciones del director de carrera. Esto provoca que el BMW #15 salga primero en la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans y logre su primera pole en la categoría Hypercar en la mítica carrera. El Cadillac #12 acabó segundo y el Alpine #35 tercero.

El BMW #20, líder del WEC, saldrá cuarto, con el Cadillac #101 quinto. Tras sorprender el miércoles con la 11º posición de Dani Juncadella, el Genesis #19 comenzará sus primeras 24 Horas de Le Mans en el sexto puesto, con el Aston Martin #009 de Álex Riberas séptimo. El Ferrari #51 será el octavo, con el Genesis #17 noveno y el Cadillac #38 baja hasta la décima posición.

La emoción de las 24 Horas de Le Mans

El sábado 13 de junio llega el momento de la verdad con el Warm Up a las 12:00, y a las 16:00 (horario peninsular español), comienza la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans. En España, podrás seguir todas las sesiones en directo a través de Eurosport, DAZN y HBO Max. Además, Diario SPORT te traerá in situ las noticias y la crónica de unas 24 Horas de Le Mans que serán de infarto.