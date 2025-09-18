Sainz y Cruz se probarán en el Rally-Raid de Portugal

El piloto español Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz liderarán al equipo Ford M-Sport en el Rally-Raid de Portugal, penúltima carrera del Mundial que se disputará del 23 al 28 de septiembre, participando a bordo de la única unidad del Ford Raptor T1+ que estará en la competición, la cual cuenta con especificaciones Dakar 2026.

En ella podrán apreciarse todas las evoluciones decididas a lo largo de los últimos meses, que se probarán durante casi 2.400 kilómetros de recorrido, 1.400 de los cuales serán cronometrados divididos en 6 tramos de velocidad. Parte del mismo se llevará a cabo en España, en Extremadura, donde se entrará el día 25 y se saldrá el 27, siendo la meta el día 28 en Lisboa.

"La evolución del nuevo Raptor básicamente viene dada por el aprendizaje, como es lógico, del primer año en el Dakar y se basa en una mejora global del reparto de pesos, llegando al peso mínimo que se ha distribuido de la manera más eficiente. También de la optimización de varias áreas diferentes", señaló Sainz acerca del coche, del que las otras tres unidades se hallan en fase de montaje y se espera que estén listas para el Rally de Marruecos.

"Por supuesto, se ha seguido trabajando en la suspensión, se va afinando poco a poco el motor y, aparte de todo esto, se ha trabajado también en la visibilidad. En resumen, se ha afinado el coche de la mejor manera posible, pero sobre todo con un buen trabajo en el tema del reparto de pesos", completó.